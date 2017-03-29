Светомузыкальный фонтан, Золотое кольцо и новая рекреационная зона появятся скоро в Витебске. Об этих и других планах по благоустройству города БЕЛТА рассказал председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин.





О парках и музее

«Из нового, о чем мы раньше не говорили, отмечу реконструкцию парка им. Фрунзе, стартовавшую в этом году. Начали с фонтана, который уже пришел в негодность, и благоустройства прилегающей территории. Это одно из любимых мест горожан, и оно должно быть достойным. Будет современный красивый светомузыкальный фонтан, чтобы традиции собираться в этом месте оставались», — отметил Виктор Николайкин.

Когда спадет уровень воды в Западной Двине, будет продолжено укрепление правого берега. Для этого уже заказано изготовление железобетонных конструкций. Обустроенный участок берега от моста Блохина до Кировского замкнет, наконец, так называемое Золотое кольцо Витебска.

В Летнем амфитеатре, главной сценической площадке фестиваля «Славянский базар», ведется демонтаж старой кровли, обустройство прилегающей территории.

Завершена проектно-сметная документация по благоустройству парка Тысячелетия, расположенного на нескольких гектарах за Дворцом спорта.

«Много лет была неопределенность с этим участком. Собирались сделать там подобие Диснейленда, но, к сожалению, инвестора не нашли, поэтому концепция изменилась. Будет проведено благоустройство: проложены дорожки, установлены скамейки, высажены деревья, устроена зона отдыха. Чтобы придать жизни этому пустырю, чтобы жители микрорайона и не только могли здесь отдыхать, наслаждаться покоем», — добавил мэр.

Отметил он и важный для города объект — Музей истории Витебского народного художественного училища. «Выделяются даже финансы из республиканских фондов, что нам очень приятно. Городской и областной бюджет тоже привлекаются для завершения строительства», — уточнил Виктор Николайкин.

Социальные объекты и дороги

Что касается социальных объектов, активизировалось строительство поликлиники в микрорайоне Юг-7, в этом году оно уже на завершающем этапе. Напротив нее продолжается возведение банно-оздоровительного комплекса.

«Планов у нас много, но ограниченность в ресурсах сдерживает. Поэтому приоритетными остаются объекты инфраструктуры в новом микрорайоне Билево, ежегодно из разных источников на эти нужды выделяется порядка Br10 млн. Должны в этом году вывести „коробку“ будущего детского сада и приступить к отделке. Думаю, в следующем году сдадим объект. Продолжаем расширение Московского проспекта, ведущего в этот растущий микрорайон. В этом году необходимо завершит ряд работ по организации дорожного движения, установке светофоров, укладке технических тротуаров, устройстве пешеходных дорожек», — отметил мэр города.

На совершенствование дорожной сети ежегодно вкладывается порядка Br2 млн — не только на центральные улицы, но и на периферию, частный сектор. Продолжаются работы по соединению улицы 33-й Армии с Московским проспектом и улицы Генерала Ивановского с проспектом Строителей, чтобы организовать дополнительный въезд в Витебск.

Сегодня в Витебске состоялось открытие важного объекта инфраструктуры города: завершилась реконструкция подземного пешеходного перехода на пересечении Московского проспекта и улицы П.Бровки. Работы начались еще в январе 2016 года, были полностью сняты старые стеновые панели, разобрано бетонное основание проходов и лестниц, проведена стопроцентная герметизация всех стыков. Также на объекте установлена система видеонаблюдения. Стоимость работ составила около Br1,2 млн «За все время строительства мы практически не перекрывали движения, что было непросто, но здесь находится важная транспортная развязка. С завершением этого объекта мы начнем строительство нового подземного перехода возле завода „Витязь“. Уже изготовлена проектно-сметная документация, но сроки будут зависеть от финансирования. На этот год оно обеспечено, как и на продление проспекта Строителей до улицы Генерала Ивановского — оба объекта рассматриваются в едином комплексе», — добавил Виктор Николайкин.