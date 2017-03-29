|
Трейлер римейка "Оно" за сутки посмотрели почти 90 млн человек
30.03.2017 15:41 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар — Sputnik. Трейлер новой экранизации книги Кинга "Оно" про клоуна-убийцу за сутки просмотрели десятки миллионов человек.
Трейлер фильма ужасов "Оно" был опубликован студией Warner Bros. накануне, и всего за сутки его увидели почти 90 миллионов человек.
Значительная часть просмотров тизера "Оно" пришлась на социальную сеть Facebook — на сайте его посмотрели около 80 миллионов раз за 20 часов. Еще почти десять миллионов просмотров — на Youtube.
"Оно" снято по одноименному роману Стивена Кинга, в истории речь идет о клоуне-убийце Пеннивайземе. Сам писатель уже посмотрел экранизацию произведения и, по сообщениям СМИ, высоко ее оценил.
Режиссером "Оно" выступил Андрес Мускетти, который ранее занимался съемками фильма "Мама". На экраны экранизация выйдет 7 сентября этого года с возрастным рейтингом 18+.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снятый по одноименному роману короля ужасов Стивена Кинга фильм выйдет на экраны 7 сентября.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии