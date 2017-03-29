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Трейлер римейка "Оно" за сутки посмотрели почти 90 млн человек

30.03.2017 15:41 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар — Sputnik. Трейлер новой экранизации книги Кинга "Оно" про клоуна-убийцу за сутки просмотрели десятки миллионов человек.

Трейлер римейка "Оно" за сутки посмотрели почти 90 млн человек
© Фото: Sony Pictures Entertainment
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Трейлер фильма ужасов "Оно" был опубликован студией Warner Bros. накануне, и всего за сутки его увидели почти 90 миллионов человек.

Значительная часть просмотров тизера "Оно" пришлась на социальную сеть Facebook — на сайте его посмотрели около 80 миллионов раз за 20 часов. Еще почти десять миллионов просмотров — на Youtube.

"Оно" снято по одноименному роману Стивена Кинга, в истории речь идет о клоуне-убийце Пеннивайземе. Сам писатель уже посмотрел экранизацию произведения и, по сообщениям СМИ, высоко ее оценил.

Режиссером "Оно" выступил Андрес Мускетти, который ранее занимался съемками фильма "Мама". На экраны экранизация выйдет 7 сентября этого года с возрастным рейтингом 18+.

 
Теги: Минск
 
 
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Снятый по одноименному роману короля ужасов Стивена Кинга фильм выйдет на экраны 7 сентября.

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