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Брестская чулочка выпустила серию консервных банок с запасными носками

30.03.2017 17:34 — Новости Культуры | Tut.by  
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Брестский чулочный комбинат выпустил очередную ограниченную серию мужских носков к 1 апреля.


Фото: БЧК

Ко Дню смеха в фирменных магазинах предприятия появятся новые консервные банки. На этот раз в каждую поместили по три черных мужских носка самого популярного размера. На одном из них цветными нитками вышито слово "запасной".

"Во-первых, нам самим было весело придумывать и реализовывать идею, а, во-вторых, думаем, что и другим людям будет весело такие банки с запасными носками дарить и получать в подарок. Ну и кроме всего прочего, носки то на самом деле хорошие. И действительно бывает, что иногда нужен один носок, а не пара", - рассказал TUT.BY директор предприятия Директор ОАО «Брестский чулочный комбинат» Сергей Жевнерович.


Новая продукция выходит ограниченным тиражом - 3 тысячи банок. Старт продаж - 1 апреля.

Напомним, это уже третий выпуск "консервированных носков" от брестской чулочки. Ранее предприятие выпускало серии, посвященные 8 марта и 23 февраля. Продукция лимитированной серии раскупалась в первый же день продаж за несколько часов.

 
 
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Брестский чулочный комбинат к 1 апреля запускает третью серию "конервированных" носков.

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