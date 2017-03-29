Брестский чулочный комбинат выпустил очередную ограниченную серию мужских носков к 1 апреля.



Фото: БЧК

Ко Дню смеха в фирменных магазинах предприятия появятся новые консервные банки. На этот раз в каждую поместили по три черных мужских носка самого популярного размера. На одном из них цветными нитками вышито слово "запасной".

"Во-первых, нам самим было весело придумывать и реализовывать идею, а, во-вторых, думаем, что и другим людям будет весело такие банки с запасными носками дарить и получать в подарок. Ну и кроме всего прочего, носки то на самом деле хорошие. И действительно бывает, что иногда нужен один носок, а не пара", - рассказал TUT.BY директор предприятия Директор ОАО «Брестский чулочный комбинат» Сергей Жевнерович.





Новая продукция выходит ограниченным тиражом - 3 тысячи банок. Старт продаж - 1 апреля.

Напомним, это уже третий выпуск "консервированных носков" от брестской чулочки. Ранее предприятие выпускало серии, посвященные 8 марта и 23 февраля . Продукция лимитированной серии раскупалась в первый же день продаж за несколько часов.