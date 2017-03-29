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В тени Лангбарда. Каким мог быть Минск, если бы его построили авангардисты
30.03.2017 18:07 — Новости Культуры | Tut.by
Когда разговор заходит о межвоенной архитектуре Минска, обычно вспоминают работы архитектора Иосифа Лангбарда. Иногда даже утверждается, что довоенный город строил исключительно он один. В реальности в столице в 1920-е — 1930-е годы работали ряд талантливых архитекторов, которые создавали новый облик белорусской столицы. Среди них был и Георгий Лавров. TUT.BY приглашает своих читателей в импровизированную прогулку по межвоенному Минску Лаврова. Вместе мы посетим университетский и клинический городки, увидим, как первоначально должны были выглядеть Академия наук и Оперный театр.
Начало работы в Минске: университетский городок БГУ
Георгий Лавров родился в 1896 году в деревне Балахняны Смоленской губернии. Архитектурному мастерству он учился в московском ВХУТЕМАСе, где в начале 1920-х создавалась школа новой советской архитектуры. Преподаватели и студенты художественных мастерских стояли у истоков архитектурного авангарда в СССР, многие из них получили мировую известность благодаря своим проектам в стиле конструктивизма. Окончив учебу, Лавров два года проработал в Москве.
В 1928 году в Минске начали реализовывать проект студгородка БГУ — первая крупная городская стройка в межвоенный период. Студгородок был совместной идеей Лаврова и архитектора Запорожца. Но главным архитектором строительства был назначен сам Георгий Лавров, который для этого перебрался в Минск.
В своей заметке, посвященной 10-летию БГУ, архитектор так описывал стройку: «Фактычна да будаўніцтва прыступлена ў маі месяцы 1928 г. і дзякуючы праяўленай настойлівасьці і энэргіі тысячнага колектыву рабочых будаўнікоў і тэх. пэрсаналу, у лістападзе і сьнежні 1929 г. і студзені 1930 г. пасьлядоўна паступалі ў эксплёатацыю першая 4 корпусы гарадку: мэдыцынскі, анатомічны, прыродазнаўчы і хэмічны, складаючыя 75% агульнага пляну».
Главный корпус БГУ (самая крупная постройка университетского городка) — целиком работа мастера. В облике здания можно проследить основные принципы работы Лаврова как конструктивиста: простота форм, несимметричность, большие площади остекления.
Кроме того Лавров рационально подходил и к проектированию внутреннего пространства учебного корпуса: широкие коридоры вели в просторные аудитории с прозрачным потолком. В проекте нашлось и место для новых веяний: на крыше главного корпуса предусматривались обустроенные площадки для отдыха и досуга студентов.
В послевоенные годы здание главного корпуса БГУ, поврежденное бомбежками, было восстановлено в измененном виде. Архитектор Заборский постарался придать зданию черты послевоенного неоклассицизма. Получилось не очень: колонны, пилястры и лепнина неорганично смотрелись на аскетичных фасадах довоенной постройки. В восстановленном здании разместился минский Педагогический институт. В таком виде здание простояло до 1980-х, пока на площади Независимости не построили новую высотку. Сегодня часть довоенного здания можно увидеть во внутреннем дворе университета имени Максима Танка.
Серая жемчужина: государственная библиотека БССР
Решение о строительстве отдельного корпуса для государственной и университетской библиотеки было принято в 1929 году. До этого библиотечные фонды размещались в зданиях бывшего архиерейского подворья у Александровского сквера, которые сохранились до наших дней: в Юбилейном доме (пр.Независимости, 26) и бывшей консисторсии (ул.Красноармейская, 1).
Строить библиотеку начали на Красноармейской улице уже в 1930-м, к 1932 году основные работы были завершены, и в новое здание начали перевозить книги. Торжественное открытие библиотеки состоялось в 1933-м.
Новое здание государственной библиотеки стало самой известной работой архитектора Георгия Лаврова в Минске. Постройка воплощала в себе все самые яркие черты конструктивизма: от решения фасадов и планировок — до материала, из которого выполнена отделка здания. Речь о темно-серой антрацитовой штукатурке, которая блестела на солнце в ясную погоду. Искусствоведы оценили смелое решение парадного входа здания: массивный полукруглый объем, опирающийся на четыре тонкие колонны, выглядел новаторски для начала 1930-х годов.
В войну библиотека уцелела, но пострадали фасады и остекление. Послевоенный ремонт несколько изменил облик здания. В ходе реконструкции 2000-х годов, когда здание бывшей библиотеки переделывали Совету Республики, постройке был возвращен оригинальный вид 1930-х годов.
Новый Минск на окраине старого: клинический городок
В конце 1920-х за Комаровкой вдоль Борисовского тракта (сейчас проспект Независимости) начали возводиться здания в новом архитектурном стиле. В прессе того времени этот район столицы стал называться «Новым Минском». По
Клинический городок разместился на участке между нынешними улицами Академической, Петруся Бровки и проспектом Независимости. Первоначально комплекс находился в составе БГУ как учебная база медицинского факультета. Но затем стал самостоятельным медицинским учреждением и первым крупным больничным объектом в межвоенном Минске. Клинический городок состоял из четырех основных корпусов: двух терапевтически-хирургических, акушерско-гинекологического и кожно-венерологического, а так же из ряда вспомогательных зданий.
Работы по постройке городка велись два года, а в 1931-м комплекс был открыт во время торжеств, приуроченных 11-летию БССР. В войну клинический городок почти не пострадал, клиники заработали вновь вскоре после освобождения Минска.
В последующие годы городок не раз реконструировался. Впрочем, первая перестройка оригинального здания Лаврова произошла еще до войны — в 1938 году акушерско-гинекологический корпус был увеличен на этаж. До нашего времени в измененном виде дошло три основных клинических корпуса и несколько вспомогательных зданий. Сегодня они вместе с послевоенными постройками входят в комплекс первой клинической больницы города Минска.
Один из корпусов клинического городка в 1940 году (фото НАРБ) и сейчас (автор Садовский) — изменения очевидны, за годы эксплуатации у корпуса появился технический этаж, поменялась конфигурация оконных проемов.
Кардинальные изменения претерпел другой корпус городка: кажется, что на фотографии 1940 года и на современном снимке два разных здания, но это не так.
Академия наук. Чей вклад больше: Лаврова или Лангбарда?
Решение о постройке отдельного здания для Института белорусской культуры (реорганизованной в Белорусскую академию наук) было принято еще в 1928 году. Работу над зданием поручили Георгию Лаврову, и уже в 1930-м году он был представлен первый вариант будущего научного комплекса.
Первоначальный проект сильно отличался от привычного вида Академии наук. Главное здание академии имело несимметричный вид и, в принципе, было выполнено в духе более ранних работ Лаврова.
В ходе обсуждения в проект был внесен ряд изменений: сильно поменялся главный корпус. Судя по иллюстрациям, появившимся в белорусской прессе в 1931 году, измененный проект Лаврова был уже больше похож на построенное здание Академии наук.
Кроме административного здания проект включал в себя также несколько вспомогательных корпусов. Строить лабораторный корпус Академии стали в начале 1930-х еще под руководством Лаврова. Это здание сохранились, настоящий его адрес — проспект Независимости 68.
Возведение же главного корпуса затянулось. По некоторым данным строительство началось только в 1935 году, когда Лавров уже покинул Минск. Руководил стройкой уже Иосиф Лангбард. Ему также поручили переделать первоначальный проект Лаврова. Впрочем, по мнению специалистов, вклад Лангбарда в проект был небольшим: план здания почти не поменялся, были изменены только наружные фасады (конструктивизм сменился стилизацией под неоклассику) и добавлена массивная колоннада, связывающая два крыла здания.
Тем не менее, сегодня авторство главного корпуса академии наук обычно приписывают исключительно Иосифу Лангбарду, зачастую забывая о первоначальном проекте Георгия Лаврова и его работе.
Главный театр страны
В начале 1930-х годов руководство БССР принимает решение: возвести в столице государственный театр (оперным он станет лишь в 1933 году). Этот проект, во многом статусный, должен был наглядно показать силу советской экономики, поэтому с параметрами здания решили не мелочиться. Первоначальный проект, выполненный Георгием Лавровым, предусматривал главный зрительный зал на 2250 мест с возможной трансформацией в амфитеатр на 3,4 тысячи мест (для сравнения сегодня зрительный зал Национального театра оперы может принять 1137 зрителей). В здании так же должны были размещаться несколько кинозалов, буфетов, гимнастических залов и другие объекты.
По периметру главного зала собирались поставить нескольких киноустановок, чтобы совместить театральные спектакли с показом кино. В здании так же предусматривалось множество технических помещений: от котельной и вентиляционных установок до цеха деревообработки и склада декораций. В таком здании могли одновременно находиться 4,5 тысяч посетителей. В проект также входило благоустройство близлежащих территорий — будущий театр должен был разместиться на Троицкой горе (сейчас площадь Парижской Коммуны).
Первый камень на стройке был заложен только 11 июля 1933 года в годовщину освобождения Минска от «белополяков» (именно это событие советско-польской войны 1919−1920 годов ежегодно широко отмечали по всей БССР до начала Второй Мировой войны). Впрочем, уже в этом году Лавров столкнулся в проблемами.
Проект театра, выполненный исключительно в конструктивистском ключе, уже не соответствовал новой архитектурной политике советского государства. В 1932 году в СССР произошел коренной перелом в архитектурной доктрине. Авангардная архитектура 1920-х годов была признана неудачной и даже вредной. Всем советским архитекторам было поручено не заниматься глупостями, а осваивать классическое наследие архитектур прошлого.
Кроме того проект Лаврова требовал слишком больших средств на реализацию, а их в БССР все-таки не оказалось. В архитектурном конкурсе, организованном правительством БССР в 1933 году, требования к новому театру формулировались уже скромнее: вначале зал в здании должен был вместить 2 тысячи человек, затем этот показатель уменьшили до 1,5 тысяч.
Похожая история развернулась в 4100 километрах восточнее от Минска. В начале 1930-х годов в Новосибирске также был спроектирован огромный многофункциональный комплекс, первоначально названный Домом культуры и науки, со зрительным залом на 3 тысячи мест.
Здание так же, как и в Минске, было выполнено в конструктивистском ключе и внешне очень походило на проект Лаврова. Но в отличие от Минска, строительные работы в Новосибирске все-таки были начаты, и к 1933 году основной объем здания с гигантским куполом был возведен. Но затем началась перестройка, и в итоге Новосибирский театр оперы и балета был открыт для посетителей лишь в 1945 году.
Георгий Лавров проектировал здания не только в Минске. По его проектам были построены кинотеатр в Орше, а также три корпуса сельскохозяйственной академии в Горках: учебный корпус № 1, общежитие и библиотека. Здание в Горках сохранились в почти неизмененном виде и представляют большой интерес для ценителей межвоенной архитектуры Беларуси.
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Когда разговор заходит о межвоенной архитектуре Минска обычно вспоминают работы архитектора Иосифа Лангбарда. Иногда даже утверждается, что довоенный Минск...
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