Полный экземпляр знаменитой Брестской (Радзивилловской) Библии, шедевра мирового книгопечатания, изданного в Бресте 4 сентября 1563 года, вернется в Брест не позже 2019 года. Возможно, и раньше — но в копии, воспроизводящей мельчайшие детали оригинала, пишет «Вечерний Брест».





Заместитель председателя Брестского горисполкома Сергей Жуков в разговоре с журналистом подтвердил, что к тысячелетнему юбилею города в Бресте появится полный экземпляр знаменитого издания Библии. Причем не в единственном экземпляре.

Брестская Библия — раритет. Музеи, библиотеки и коллекционеры многих стран «охотятся» за ней, принимая во внимание «почтенный» возраст, великолепное качество издания, малое количество сохранившихся экземпляров, исторические достоинства. Напомним, что издание, выпущенное в свет в первой типографии на территории современной Беларуси, содержит уникальные гравюры, которые включены в состав национального достояния Беларуси и многих других стран Европы. Кроме того, именно в Бресте впервые был издан полный сбор библейских текстов на польском языке.

В 2014 году Брест сумел получить фрагменты фолианта. Это действительно большое событие. Ведь неполный экземпляр Брестской Библии в нашей стране есть только в научной библиотеке им. Якуба Коласа Национальной академии наук. Получить редчайший, аутентичный фолиант в 738 страниц (текст в две колонки по 58 строк в каждой) — огромная удача. Одна из инициаторов приобретения Брестской (Радзивилловской) Библии, заместитель директора Брестской областной библиотеки Алла Мяснянкина пояснила, что неполных экземпляров этого издания известно чуть более сотни, полных — около десятка. В этих условиях вернуть на историческую родину хотя бы часть книги является огромной удачей. Тем не менее при финансовой поддержке облисполкома более 200 аутентичных страниц (со 121-й по 348-ю) издания появились в Бресте. На покупку было затрачено 33,5 миллиона неденоминированных рублей.

Откуда же может взяться полный экземпляр уникального издания? Самый очевидный вариант — на аукционе в интернете. Однако заведующая сектором культуры отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского горисполкома Светлана Семашко советует не ловить «журавля в небе»:

«И я, и мои сотрудники (Светлана Николаевна до назначения на нынешнюю должность возглавляла городскую библиотеку им. А.С. Пушкина — Прим. авт.) долгое время отслеживали ситуацию с этим раритетом. Так вот, за последние 50 лет только дважды Брестская Библия появлялась на аукционах. Конечно, можно ждать и еще полвека. Но зачем?»

Сергей Жуков приоткрыл замысел:

«Есть оцифрованные версии Брестской Библии. В том числе в Библиотеке НАН Беларуси, в Литве, России и других странах. Но даже издать точную копию стоит значительных средств. Мы предполагаем поработать с нашей Академией наук. Важно то, что ученые подготавливают и специальные комментарии к этому уникальному изданию. Предполагаем, что часть тиража будет издана в так называемом „подарочном“ варианте, но очень ограниченном: это будут экземпляры, предназначенные в качестве подарков главам делегаций, прибывающим в наш город с официальными визитами. Еще несколько сотен экземпляров Брестской Библии будет издано в несколько упрощенном варианте. Тем не менее первоначальный текст и комментарии сохранятся. Отпечатанное планируем направить в библиотеки, учебные заведения. Каждый желающий сможет работать с копией первоначального издания. Особо хочу подчеркнуть: поиск аутентичного издания мы продолжим. И рассчитываем на помощь брестских бизнесменов, которые, надеюсь, внесут свой вклад в возвращение исторических ценностей нашему тысячелетнему городу».

Появление даже оцифрованной копии Брестской Библии станет событием для города. Кто знает — может, появится и оригинал?