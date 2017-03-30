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Пятилетний англичанин захотел сходить в паб, но его не пустила мама

31.03.2017 10:06 — Новости Культуры | Tut.by  
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Харрисон Праудлер очень хотел пойти в паб, но дело в том, что ему всего пять лет. Мама Харрисона, 35-летняя Джемма из Стаурбриджа, начала снимать своего сына в тот момент, когда у мальчика непонятно из-за чего началась истерика, во время которой он настойчиво требовал отвести его в паб.

В ролике видно, как ребенок постоянно повторяет одну фразу: «I want to go to the pub» («Я хочу пойти в паб»), — добавляя — «right now» («прямо сейчас»). Мама пытается ему объяснить, что он не может попасть в паб, потому что еще маленький. Джемма также спросила у сына, зачем ему в паб. Тот ответил: «Чтобы поужинать». На уговоры мамы поесть вкусный домашний ужин ребенок не соглашается.

Джемма рассказала The Sun, что истерика у ребенка началась в тот момент, когда она начала готовить ужин. «Мы особо никогда и не ходим по пабам. Я не понимаю, откуда он это взял. Я была в шоке, а потом начала смеяться», — сказала она.

Мама Харрисона добавила, что однажды на пути из детского сада с сыном она встретила подругу, которая рассказала о новой акции в местном пабе — два блюда за шесть фунтов (чуть больше 400 рублей). А пару дней спустя малыш стал требовать отвести его в паб.

«[Муж] Джеймс шутит, что он хорошо его натренировал. Мы смотрели видео и смеялись», — рассказала Джемма. По ее словам, сын уснул вскоре после того, как она перестала снимать его на камеру.

Кстати, Харрисон, добился своего. Он вместе с мамой сходил в местный паб Gigmill. Ребенок выпил сока.

 
 
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Харрисон Праудлер очень хотел пойти в паб, но дело в том, что ему всего пять лет. Мама Харрисона, 35-летняя Джемма из Стаурбриджа, начала снимать своего сына в тот...

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