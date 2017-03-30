Фильм "Призрак в доспехах", снятый по мотивам одноименной манги, вышел в белорусский прокат 30 марта. Еще до выхода боевик называли одним из самых ожидаемых фильмов весны. Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев уже посмотрел "Призрака в доспехах" и написал все, что он думает по этому поводу.

Этика кибернетики

Сюжет "Призрака в доспехах" разворачивается в недалеком будущем — люди уже научились "улучшать" сами себя при помощи технологий, а отдельные смельчаки даже придумали пересадить человеческий мозг в полностью синтетическое тело. Наверное, в 1990-х годах, когда японцы придумали эту историю, подобное и казалось далекой фантастикой. Но в 2017 году, когда ученые уже готовятся пересадить человеку голову, а гаджеты становятся все ближе к телу, воспринимаешь подобный расклад как что-то неминуемое — вопрос времени.

Главная героиня в исполнении Скарлетт Йоханссон — как раз жертва эксперимента крупной корпорации. Она не помнит свое прошлое, зато "укомплектована" новым телом, которое может становиться невидимым, дает ей необычную скорость и координацию движения. Конечно, девушке этого мало — она отчаянно пытается вспомнить свою прошлую жизнь и разобраться, человек она или робот.

Подобный вопрос, скорее всего, тоже будет в ближайшем будущем неизбежно подниматься все чаще. Если определенное количество лет назад человечество не знало, как относиться к клонированию, то еще через несколько десятков встанет другой вопрос: остается ли человек человеком, если он частично "создан" искусственно? И можно ли здесь говорить о понятии "душа"?

Сражающаяся за справедливость и правду героиня "Призрака в доспехах", все ее красивые прыжки и появления из водной глади — все это скорее декорации для притчи о том, где грань понятия "человек".

Совсем не Marvel

Главный плюс "Призрака в доспехах" — это не продукция студий Marvel или DC, которые продолжают штамповать по несколько "супергеройских" фильмов ежегодно. От них уже порядком устали даже верные фанаты — накал пафоса, спасение мира и прочие благородные вещи хороши в меру, а не в форме ковровой бомбардировки, как у вышеупомянутых студий.

С точки зрения визуального ряда и музыки "Призрак в доспехах" выполнен идеально — картинка города будущего и звук действительно завораживают. Если бы в кинотеатрах была возможность отмотать фильм на минуту назад, чтобы снова насладиться графической панорамой — так бы сделали многие.

Что интересно, выполнен фильм вообще на высоком уровне, что редко ожидаешь от блокбастеров с бюджетом в 100 миллионов долларов. Ранее ничем не примечательный режиссер Руперт Сандерс явно вдохновлялся работами сестер Вачовски, особенно — "Матрицей" и "Облачным атласом". И перенял от них если не все лучшее, то очень многое.

Уместны здесь и все актеры. Ругаемая периодически всеми Йоханссон играет в "Призраке", конечно, не на "Оскар", но на достаточном уровне, чтобы завораживать зрителя — и не только своей внешностью. Интересно, что здесь она будто бы продолжает развитие одного персонажа — похожую Скарлетт мы видели в "Люси" и "Побудь в моей шкуре", но теперь она дошла до какого-то нового уровня. Другие исполнители также на высоте — кастинг похвалить стоит отдельно.

Кому смотреть: всем, переживающим за будущее человечества. А также тем, кто любит качественные и красивые фантастические фильмы — в лучших традициях жанра.