﻿ Зайти в лифт и оказаться с баянистом и балалаечником, или Как TUT.BY настроение повышал. 21.by
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Зайти в лифт и оказаться с баянистом и балалаечником, или Как TUT.BY настроение повышал

31.03.2017 10:29 — Новости Культуры | Tut.by  
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В преддверии Дня смеха, после затяжных ветреных и пасмурных дней, TUT.BY решил поднять настроение людям. Так, в разгар рабочего дня в лифте офисного здания ненадолго «поселились» баянист и балалаечник, которые предлагали спеть. Это были не просто музыканты, а зажигательные ребята из группы «Дрозды», которые даже испугали оператора в тот момент, когда начали танцевать с пассажирами кабины.

Три минуты задора и позитива в нашем видео накануне выходных.

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Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

TUT.BY благодарит группу «Дрозды» и лично Виталия Карпанова, а также администрация бизнес-центра Omega Tower за открытость к экспериментам.

 
 
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Так в разгар рабочего в лифтке офисного здание ненадого "поселился" баянист и балалаечник, которые предлагали спеть. И не просто музыканты, а зажигательные ребята...

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