В преддверии Дня смеха, после затяжных ветреных и пасмурных дней, TUT.BY решил поднять настроение людям. Так, в разгар рабочего дня в лифте офисного здания ненадолго «поселились» баянист и балалаечник, которые предлагали спеть. Это были не просто музыканты, а зажигательные ребята из группы «Дрозды», которые даже испугали оператора в тот момент, когда начали танцевать с пассажирами кабины.

Три минуты задора и позитива в нашем видео накануне выходных.

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TUT.BY благодарит группу «Дрозды» и лично Виталия Карпанова , а также администрация бизнес-центра Omega Tower за открытость к экспериментам.