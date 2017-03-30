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Зайти в лифт и оказаться с баянистом и балалаечником, или Как TUT.BY настроение повышал
31.03.2017 10:29 — Новости Культуры | Tut.by
В преддверии Дня смеха, после затяжных ветреных и пасмурных дней, TUT.BY решил поднять настроение людям. Так, в разгар рабочего дня в лифте офисного здания ненадолго «поселились» баянист и балалаечник, которые предлагали спеть. Это были не просто музыканты, а зажигательные ребята из группы «Дрозды», которые даже испугали оператора в тот момент, когда начали танцевать с пассажирами кабины.
Три минуты задора и позитива в нашем видео накануне выходных.
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Так в разгар рабочего в лифтке офисного здание ненадого "поселился" баянист и балалаечник, которые предлагали спеть. И не просто музыканты, а зажигательные ребята...
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