﻿ Последний снег. Как на Витебщину, Могилевщину и Минщину пришла зима. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Последний снег. Как на Витебщину, Могилевщину и Минщину пришла зима

31.03.2017 11:20 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В воскресенье синоптики обещают в Беларуси майскую погоду. Например, в столице в середине дня ожидается 17 градусов тепла. Пока же зима решила напомнить о себе и попрощаться с белорусами до осеньских холодов. Последний снег — в фотоподоборке TUT.BY.


Дорога на севере Беларуси. Фото: instagram.com

Новополоцк. Фото: TUT.BY

Полоцк. Фото: ok.ru

Кричев. Фото: ok.ru

Шумилино. Фото: ok.ru

Могилев. Фото: twitter.com

Борисов. Фото: ok.ru

Витебск. Фото: ok.ru

Лепель. Фото: ok.ru

Дисна. Фото: twitter.com

Фото: инстаграм
 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье синоптики обещают в Беларуси майскую погоду. Например, в столице в середине дня ожидается 17 градусов тепла. Пока же зима решила напомнить о себе и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Зайти в лифт и оказаться с баянистом и балалаечником, или Как TUT.BY настроение повышал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика