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Последний снег. Как на Витебщину, Могилевщину и Минщину пришла зима
31.03.2017 11:20 — Новости Культуры | Tut.by
В воскресенье синоптики обещают в Беларуси майскую погоду. Например, в столице в середине дня ожидается 17 градусов тепла. Пока же зима решила напомнить о себе и попрощаться с белорусами до осеньских холодов. Последний снег — в фотоподоборке TUT.BY.
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В воскресенье синоптики обещают в Беларуси майскую погоду. Например, в столице в середине дня ожидается 17 градусов тепла. Пока же зима решила напомнить о себе и...
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