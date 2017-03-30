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Исполняющая желания бронзовая лягушка-путешественница вернулась в Гродно

31.03.2017 11:58 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Гродно после 2-месячного перерыва вернулась бронзовая лягушка-путешественница, которую туристы признали исполнительницей желаний.


Так раньше выглядела скульптура. Фото: Инна Северин, TUT.BY

Небольшая бронзовая скульптура, установленная у туристско-информационного центра по улице Ожешко, полюбилась гроднецам и гостям города. Однако недавно скульптура стала жертвой вандалов: неизвестные отломали у лягушки котомку.

Когда скульптуру демонтировали, внутри обнаружили настоящий клад. Оказалось, подходившие к лягушке-путешественнице иностранцы оставляли в ней деньги, просовывая их в небольшие щели между самой скульптурой и постаментом.

Там были бумажные евро и литы, российские рубли, а также монеты из всех стран-соседок и других государств. Некоторые из них проржавели, значит, традиция зародилась давно.

"Работы по восстановлению заняли около двух месяцев. Укрепили саму котомку. Но самое главное изменение - включение в композицию сундучка-шкатулки", - отметил автор, известный гродненский скульптор Владимир Пантелеев.

Теперь дарить сказочному персонажу деньги будет проще. Кстати, таким образом родилась еще одна городская идея: если потереть лягушке букву "i" на шляпе и бросить в шкатулку банкноту или монетку, то желание будет исполнено. Гродненская лягушка поможет отправиться в путешествие мечты или разбогатеть.

"Собранные деньги, как принято в таких случаях, планируем направить на благотворительность. Собранные же ранее туристами средства будут направлены на благоустройство территории вокруг и установку камеры наблюдения, чтобы наша путешественница всегда была под присмотром и больше не становилась притягательным объектом для вандалов", - отметил один из инициаторов установки скульптуры заместитель председателя Республиканского туристско-спортивного союза Сергей Коледа.

Бронзовая лягушка-путешественница с котомкой за плечами и компасом была установлена на ул. Ожешко у туристско-информационного центра в 2009 году. Полуметровая бронзовая скульптура весом в 40 кг задумывалась как символ туристического Гродно, а буква "i" на кепке намекала на расположенный рядом туристско-информационный центр (это общий международный указатель таких центров). 

 
Теги: Гродно
 
 
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