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Хозяин обучил кошек пользоваться колокольчиком, чтобы выпрашивать еду, и сам стал их подопытным

31.03.2017 12:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Житель Японии научил своих котов просить еду, звоня в настольный звонок наподобие тех, что стоят в ресторанах и гостиницах. И хоть это выглядит очень мило, комментаторы шутят, что непонятно, кто в итоге больше зависит от рефлекса собаки Павлова — коты или их хозяин.

Пользователь твиттера из Японии опубликовал ролик с двумя котами, которые научились просить лакомства, звоня в звоночек. Животные определенно понимают, что еду кладут в тарелки лишь после того, как они «позовут обслугу», и пользуются этим. У каждого кота даже есть собственный звонок, и в начале видео они понимают это, но потом жадность или зависть берет свое.

 

 
 
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Житель Японии научил своих котов просить еду, звоня в настольный звонок наподобие тех, что стоят в ресторанах и гостиницах. И хоть это выглядит очень мило,...

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