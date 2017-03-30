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Трейлер нового сезона "Игры престолов" посмотрели 40 миллионов раз

31.03.2017 12:30 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар — Sputnik. Опубликованный вечером в четверг трейлер седьмого сезона "Игры престолов" за полдня посмотрели более 40 миллионов раз.

Седьмой сезон популярного телесериала "Игра престолов" выйдет на экраны 16 июля.

Трейлер нового сезона "Игры престолов" посмотрели 40 миллионов раз
© Фото: Paramount Pictures
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Первый полноценный трейлер нового сезона был опубликован студией HBO накануне вечером, до этого создатели саги радовали фанатов "Игры престолов" лишь постерами и короткими графическими тизерами.

Всего спустя 15 часов после опубликования трейлер посмотрели на различных площадках более 40 миллионов раз — большое число просмотров пришлось на социальную сеть Facebook, набирает популярность ролик и на YouТube.

В новом трейлере задействованы персонажи Дейнерис Таргариен, Джон Сноу и Серсея Ланистер — все они идут по разным помещениям. Что интересно, Дейнерис в конце ролика занимает своего рода каменный трон, а Серсея — железный трон, за который сражаются герои "Игры престолов".

Седьмой сезон "Игры престолов" будет предпоследним — как ожидается, фэнтези-сага завершится уже в 2018 году. До сих пор фанаты не знают о возможном финале сериала, ведь его снимают "с опережением" выхода книг Мартина. Последний роман из цикла "Песнь льда и пламени" увидит свет лишь после выхода восьмого сезона.

 
Теги: Минск
 
 
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Опубликованный 15 часов назад тизер-трейлер успел набрать только в Facebook более 720 тысяч репостов.

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