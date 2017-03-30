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Несколько европейских стран предупредили Киев о возможности бойкота "Евровидения"
31.03.2017 14:03 — Новости Культуры | Tut.by
Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре написала письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. В документе сообщается, что несколько европейских стран могут отказаться от участия в «Евровидении» из-за позиции Украины относительно Юлии Самойловой, участницы от России.
По мнению Делтенре, если этот запрет будет подтвержден, он, «безусловно, окажет очень серьезное негативное влияние на международную репутацию Украины как современной демократической европейской нации». В письме утверждается, что ситуация уже вызвала недовольство со стороны членов Европейского вещательного союза. «Мы получили от них ряд сообщений, в которых критикуется это решение и рассматривается возможность отказаться от участия [в «Евровидении"], — отметила Делтенре.
Фотография письма
Напомним, что власти Украины
В связи со сложившейся ситуацией Европейский вещательный союз предложил устроить дистанционное участие Самойловой в конкурсе —
На прошлой неделе вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко
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Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре написала письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. В документе сообщается, что несколько...
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