Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре написала письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. В документе сообщается, что несколько европейских стран могут отказаться от участия в «Евровидении» из-за позиции Украины относительно Юлии Самойловой, участницы от России.



Фото: Максим Ли/Первый канал

По мнению Делтенре, если этот запрет будет подтвержден, он, «безусловно, окажет очень серьезное негативное влияние на международную репутацию Украины как современной демократической европейской нации». В письме утверждается, что ситуация уже вызвала недовольство со стороны членов Европейского вещательного союза. «Мы получили от них ряд сообщений, в которых критикуется это решение и рассматривается возможность отказаться от участия [в «Евровидении"], — отметила Делтенре.

Фотография письма появилась на ресурсе oikotimes.com, который специализируется на освещении «Евровидения». Как отмечает издание, руководство Украины планирует дать ответ Европейскому вещательному союзу в ближайшее время.

Напомним, что власти Украины запретили въезд в страну Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе. Причиной стало выступление певицы на фестивале в Крыму в 2015 году. На полуостров Самойлова въехала со стороны России, чем нарушила украинское законодательство.

В связи со сложившейся ситуацией Европейский вещательный союз предложил устроить дистанционное участие Самойловой в конкурсе — транслировать ее выступление во время конкурса по спутнику. Однако «Первый канал», которому было сделано такое предложение, отверг его. Киев, комментируя это предложение, заявил, что вариант с видеотрансляцией выступления Самойловой также станет нарушением украинских законов.

На прошлой неделе вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко говорил , что страна готова принять всех участников конкурса, в том числе и от России, но только того, кто не замечен в нарушении украинского законодательства.