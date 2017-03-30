МИНСК, 31 мар — Sputnik. Порядок выступлений участников "Евровидения-2017" на конкурсе объявлен в пятницу Европейским вещательным союзом (EBU).

"Евровидение-2017" состоится в Киеве 9-13 мая. Участие в конкурсе этого года примут 43 страны.

Организаторы шоу в пятницу объявили порядок выступлений участников в рамках "Евровидения". Так, белорусские участники Naviband выступят во втором полуфинале 11 мая под номером 15. В одном полуфинале с белорусами выступит и российская конкурсантка Юлия Самойлова — под третьим номером.

Также во втором полуфинале выступят Сербия, Австрия, Македония, Мальта, Румыния, Нидерланды, Венгрия, Дания, Ирландия, Сан Марино, Хорватия, Норвегия, Швейцария, Болгария, Литва, Эстония и Израиль.

Порядок выступлений в финале "Евровидения-2017" определится после двух полуфиналов. В них по умолчанию пройдут представители Украины, Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии.