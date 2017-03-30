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Евгений Евтушенко госпитализирован в США в тяжелом состоянии

31.03.2017 21:01 — Новости Культуры | Tut.by  
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Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Об этом ТАСС сообщила в пятницу жена поэта Мария Новикова.


«Евгений Александрович госпитализирован в тяжелом состоянии, о подробностях говорить пока не могу, — сказала супруга Евтушенко. — Могу только сказать, что это не плановое обследование».

Евгению Евтушенко 84 года. Он родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Свое первое стихотворение опубликовал в газете «Советский спорт». Его первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.

 
 
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Жена поэта Мария Новикова сообщила, что это не плановое обследование.

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