TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Гродно и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #grodnotut!

Публикация от My_Grodno (@mygrodno) Мар 31 2017 в 12:01 PDT

Публикация от Aleksandr Makhon (@82makhon) Мар 31 2017 в 1:10 PDT

Публикация от @djtaller Мар 30 2017 в 5:55 PDT

Публикация от Вероника Фролова 8438927 (@veronichkafrolova_grodno) Мар 29 2017 в 9:09 PDT

Публикация от Евгений Орехво (@oreh_lg) Мар 26 2017 в 8:59 PDT

Публикация от Евгений (@evgenij.novitskij) Мар 29 2017 в 1:09 PDT

Публикация от Andrzej (@grodzenec) Мар 29 2017 в 10:09 PDT

Публикация от Ирина (@irynka69) Мар 29 2017 в 8:57 PDT

Публикация от Игорь Бумбараш (@remzik7) Мар 28 2017 в 9:40 PDT

Публикация от Евгений Орехво (@oreh_lg) Мар 26 2017 в 8:53 PDT