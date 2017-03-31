TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Гомеле и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #gomeltut!

Публикация от Anastasia Duh. (@anastasiaduh) Мар 31 2017 в 4:21 PDT

Публикация от AlexandeR (@buran_photos) Мар 30 2017 в 7:31 PDT

Публикация от Vadim Ivanenko (@iaeriae) Мар 29 2017 в 1:29 PDT

Публикация от @jusik404 Мар 29 2017 в 9:59 PDT

Публикация от Роман (@roman.savchenko) Мар 27 2017 в 11:10 PDT

Публикация от НОВОСТИ ГОМЕЛЬ LIVE (@gomel_news_live) Мар 30 2017 в 2:49 PDT

Публикация от Tata Кругляк (@tatakaverina) Мар 27 2017 в 6:48 PDT

Публикация от BapBapa (@tone4ko) Мар 27 2017 в 2:21 PDT

Публикация от @yuiamazurok Мар 27 2017 в 10:06 PDT

Публикация от Игорь (@fabian_photo) Мар 27 2017 в 12:05 PDT