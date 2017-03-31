TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Витебске и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #vitebsktut!

Публикация от Yuli Vo (@yuli.vo) Мар 31 2017 в 2:25 PDT

Публикация от ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ФОТО/ВИТЕБСК/РБ (@karen_exclusive) Мар 27 2017 в 3:01 PDT

Публикация от Витебск (@vitebsk_city) Мар 30 2017 в 11:40 PDT

Публикация от Елена Рамус (@elena.ramus) Мар 30 2017 в 8:02 PDT

Публикация от Вальда (@walda_s) Мар 28 2017 в 5:57 PDT

Публикация от ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ФОТО/ВИТЕБСК/РБ (@karen_exclusive) Мар 25 2017 в 2:49 PDT

Публикация от Александр (@ramus.a) Мар 30 2017 в 6:57 PDT

Публикация от Никитос (@kv.nik) Мар 28 2017 в 8:58 PDT

Публикация от Yuli Vo (@yuli.vo) Мар 27 2017 в 4:36 PDT

Публикация от ALLA N (@nau.alla) Мар 30 2017 в 1:09 PDT