TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Бресте и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #bresttut!

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀P⠀e⠀t⠀e⠀r⠀ (@peterev) Мар 29 2017 в 11:39 PDT

Публикация от @kislotnyi Мар 29 2017 в 1:52 PDT

Публикация от Вадим (@vadimspark1) Мар 29 2017 в 6:59 PDT

Публикация от ALLA N (@nau.alla) Мар 29 2017 в 5:09 PDT

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀P⠀e⠀t⠀e⠀r⠀ (@peterev) Мар 29 2017 в 3:03 PDT

Публикация от @chechevitsa_ Мар 28 2017 в 6:14 PDT

Публикация от ALLA N (@nau.alla) Мар 27 2017 в 11:36 PDT

Публикация от Gennadij (@gesha_grok) Мар 27 2017 в 9:16 PDT

Публикация от @deniska17pavlenko Мар 26 2017 в 9:26 PDT

Публикация от Николай Гайдучик (@adrenalin5500) Мар 27 2017 в 11:43 PDT