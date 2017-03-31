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Народный календарь на апрель. Зиму отправляли в Киев, а на Благовещенье ждали ласточек

01.04.2017 12:29 — Новости Культуры | Tut.by  
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За чем наблюдали наши предки, какие ритуалы выполняли в апреле и как готовились к Пасхе, — об этом новое слайд-шоу TUT.BY.

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За чем наблюдали наши предки, какие ритуалы выполняли в апреле и как готовились к Пасхе, - об этом новое слайд-шоу TUT.BY.

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