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Народный календарь на апрель. Зиму отправляли в Киев, а на Благовещенье ждали ласточек
01.04.2017 12:29 — Новости Культуры | Tut.by
За чем наблюдали наши предки, какие ритуалы выполняли в апреле и как готовились к Пасхе, — об этом новое слайд-шоу TUT.BY.
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За чем наблюдали наши предки, какие ритуалы выполняли в апреле и как готовились к Пасхе, - об этом новое слайд-шоу TUT.BY.
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