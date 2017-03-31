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Правда или ложь? Отличите научные факты от вымысла

01.04.2017 11:53 — Новости Культуры | Tut.by  
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Перед вами 10 утверждений. Одни из них — вполне реальны и научно обоснованы, другие — распространенные заблуждения или мифы. TUT.BY предлагает вам проверить ваши знания и угадать, что правда, а что вымысел.

 
 
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Перед вами 10 утверждений. Одни из них - вполне реальны и научно обоснованы, другие - распространенные заблуждения или мифы. TUT.BY предлагает вам проверить ваши знания...

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