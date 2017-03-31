Перед вами 10 утверждений. Одни из них — вполне реальны и научно обоснованы, другие — распространенные заблуждения или мифы. TUT.BY предлагает вам проверить ваши знания и угадать, что правда, а что вымысел.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правда или ложь? Отличите научные факты от вымысла Перед вами 10 утверждений. Одни из них - вполне реальны и научно обоснованы, другие - распространенные заблуждения или мифы. TUT.BY предлагает вам проверить ваши знания...