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Правда или ложь? Отличите научные факты от вымысла
01.04.2017 11:53 — Новости Культуры | Tut.by
Перед вами 10 утверждений. Одни из них — вполне реальны и научно обоснованы, другие — распространенные заблуждения или мифы. TUT.BY предлагает вам проверить ваши знания и угадать, что правда, а что вымысел.
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Перед вами 10 утверждений. Одни из них - вполне реальны и научно обоснованы, другие - распространенные заблуждения или мифы. TUT.BY предлагает вам проверить ваши знания...
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