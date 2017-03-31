Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что если Россия не найдет другого участника для «Евровидения», то «42 участника примут участие и будут довольны». Об этом он заявил в эфире «Украинского радио», видеозапись выступления опубликована его пресс-службой на портале YouTube .

какие-то санкции потом после «Евровидения» в отношении Украины, потому что мы, мол, не обеспечили присутствие российского участника», — сказал Кириленко. «Кое-кто в (Европейском вещательном союзе) ЕВС даже начал говорить пропотом после «Евровидения» в отношении Украины, потому что мы, мол, не обеспечили присутствие российского участника», — сказал Кириленко.

Он заявил, что Россия может принять участие в «Евровидении-2017» в Киеве, «но если участник будет такой, который не нарушал украинское законодательство».

«Приедет Россия с другим участником — пожалуйста, мы обеспечим безопасность, нормальное пребывание и все необходимое в таких случаях. Не приедет — 42 участника примут участие, и они будут довольны», — сказал Кириленко.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что для российской участницы «Евровидения» Юлии Самойловой не может быть сделано исключение в вопросе въезда на территорию Украины.