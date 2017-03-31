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В Киеве заявили о готовности провести "Евровидение" без России
01.04.2017 19:23 — Новости Культуры | Tut.by
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что если Россия не найдет другого участника для «Евровидения», то «42 участника примут участие и будут довольны». Об этом он заявил в эфире «Украинского радио», видеозапись выступления опубликована его пресс-службой на портале
«Кое-кто в (Европейском вещательном союзе) ЕВС даже начал говорить про
Он заявил, что Россия может принять участие в «Евровидении-2017» в Киеве, «но если участник будет такой, который не нарушал украинское законодательство».
«Приедет Россия с другим участником — пожалуйста, мы обеспечим безопасность, нормальное пребывание и все необходимое в таких случаях. Не приедет — 42 участника примут участие, и они будут довольны», — сказал Кириленко.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что для российской участницы «Евровидения» Юлии Самойловой не может быть сделано исключение в вопросе въезда на территорию Украины.
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Он заявил, что Россия может принять участие в "Евровидении-2017" в Киеве, "но если участник будет такой, который не нарушал украинское законодательство".
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