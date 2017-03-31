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Умер поэт Евгений Евтушенко

01.04.2017 19:44 — Новости Культуры | Tut.by  
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Поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в субботу друг поэта Михаил Моргулис.


«Пять минут назад Евгений Александрович отошел в вечность», — сказал он.

Согласно последней воле поэта, он будет похоронен в подмосковном Переделкине.

Евгению Евтушенко было 84 года. Он родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Свое первое стихотворение опубликовал в газете «Советский спорт». Его первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.
 
 
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Согласно последней воле поэта, он будет похоронен в подмосковном Переделкине.

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