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Бобу Дилану вручили Нобелевскую премию по литературе

02.04.2017 01:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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Музыканта Боба Дилана наградили в Стокгольме дипломом и медалью Нобелевской премии по литературе. При этом денежную часть премии он сможет получить только после выступления с традиционной лекцией.

Легендарный американский поэт и музыкант Боб Дилан в субботу, 1 апреля, в Стокгольме лично получил медаль и диплом Нобелевской премии в области литературы. Дилан посетил столицу Швеции в рамках концертного тура. Денежную часть премии, составляющую 8 миллионов шведских крон, музыкант получит после того, как прочтет лекцию, с которой традиционно выступают нобелевские лауреаты по литературе. О дате и форме лекции пока не сообщается, однако, согласно правилам Нобелевской премии, лекция Дилана должна быть отправлена академикам до 10 июня 2017 года.
 

О присуждении Бобу Дилану Нобелевской премии по литературе было объявлено в октябре 2016 года. В течение нескольких недель после этого члены жюри не могли связаться с лауреатом, однако затем он вышел на связь. На публичном вручении премий в декабре Дилан, тем не менее, отсутствовал.

Боб Дилан стал первым рок-музыкантом, удостоенным Нобелевской премии по литературе. Он получил награду, согласно формулировке жюри, "за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции".

 
 
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Музыканта Боба Дилана наградили в Стокгольме дипломом и медалью Нобелевской премии по литературе. При этом денежную часть премии он сможет получить только после...

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