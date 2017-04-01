Проект « Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ » представляет необычный витебский музей, который расположился в здании гимназии № 5. Там можно вместе с поэтом Александром Твардовским увидеть Витебск в день освобождения города и стать свидетелем танкового сражения за город Ржев.

Музей рассказывает о боевом пути 39-й армии, которая участвовала в освобождении города во время Второй мировой войны. К слову, учреждение открылось 26 июня 1979 года — как раз в 35-ю годовщину освобождения Витебска.









Первоначально музей открылся на базе школы № 32. У его истоков стояли ее первый директор Валентина Захарова, учитель истории Валентина Гончарова и председатель совета ветеранов 39-й армии Яков Брозголь. За почти 40 лет работы сотрудникам музея удалось собрать внушительную экспозицию, которая рассказывает об истории армии и судьбах солдат. Это результат долгой работы в архивах, переписки, встреч с участниками войны и семьями погибших, экскурсий по местам боев.









К наиболее ценным экспонатам, которыми музей особо дорожит, относятся каски воинов, найденные на местах боев в окрестностях Витебска, а также личные вещи ветеранов: плащ хирурга Якова Брозголя, медицинский халат медсестры Филатовой, парадный мундир начальника штаба 39-й армии генерал-майора Моисея Симиновского, папка командующего 39-й армией генерал-полковника Ивана Людникова, Героя Советского Союза.





Среди экспонатов первого зала — фотографии, на которых можно увидеть однополчан на местах боев, встречи учащихся и педагогов гимназии с ветеранами Второй мировой войны. На одной из них — в окружении ребят — ветеран 19-й гвардейской стрелковой дивизии Антон Бондаренко. В письме, адресованном однополчанину Сергею Бессонову, он пишет: «Мне очень хочется 8−9 мая побыть на местах боев под Витебском и, в частности, ночью послушать тишину там, где были жаркие бои, предшествовавшие июньскому сражению 1944 года».

В другом письме Антон Филимонович вспоминает о своем командире — Герое Советского Союза Василии Трушине: «Жаль, что именно такие люди — люди большой души и невероятной храбрости — погибали. А сколько других соратников пало на долгих и длинных дорогах войны! Мне всегда тяжело об этом вспоминать, тем более — писать, но молчать еще тяжелее». Копии писем предоставил музею Сергей Бессонов.





Экспозиция второго зала содержит информацию о создании 39-й армии в самый сложный период войны — в ноябре 1941 года. Также здесь рассказывается о событиях лета 1942 года, не слишком широко известных. Тогда в окрестностях Ржева (сейчас Тверская область России) попали в окружение и были уничтожены несколько советских армий, в их числе и 39-я армия первого формирования. Официальные статистические данные о потерях очень разнятся. По мнению экспертов, речь идет о сотнях тысяч жизней.

Одна из витрин этого зала представляет материалы, свидетельствующие о страшных трех годах оккупации Витебска: о виселицах на центральных площадях, о гетто, о лагере смерти «Пятый полк».

Экспозиция третьего зала посвящена героизму воинов армии при освобождении Витебска. Первая витрина знакомит с командным составом 3-го Белорусского фронта и планами операции «Багратион». Затем с помощью карт-схем показан ход Витебско-Оршанской наступательной операции.

В этом же зале рассказываются истории о солдатах и командирах 39-й армии. Именами многих названы улицы и проспекты Витебска: мост Блохина, проспект Людникова, улица Жесткова. За весь период существования 39-й армии сотни тысяч ее воинов награждены орденами и медалями, 50 бойцов стали Героями Советского Союза.





Центральное место в экспозиции третьего зала занимает диорама площади Свободы, выполненная витебским художником Николаем Дундиным по фотографиям военного времени. Вот таким увидел Витебск очевидец события поэт Александр Твардовский, в то время военный корреспондент 3-го Белорусского фронта: «Воронка в воронку издолблена и исковеркана эта земля, вдоль и поперек изрыта, изрезана траншеями, захламлена ржавым, ломаным железом» (из очерка «В Витебске», который был написан в 1944 году).





В четвертом зале — зале Победы — ведется рассказ о завершающих операциях 39-й армии: об участии в освобождении Прибалтики и штурме крепости Кенигсберг, а также о Маньчжурской стратегической операции. Там же можно увидеть галерею скульптурных портретов Героев Советского Союза — участников освобождения Витебска.





Помимо истории 39-й армии, музей хранит память об уроженцах Витебска, погибших при исполнении служебного долга на войне в Афганистане, — Леониде Белицком и Олеге Тувальском.

Адрес музея: город Витебск, улица Чкалова, 19а, ГУО «Гимназия № 5».

Режим работы: с 9 до 16 (выходной — воскресенье).

Стоимость входных билетов в 2017 году: для учащихся — 1 рубль, для взрослых — 1 рубль 20 копеек. Организация экскурсий (для группы до 25 человек): детская — 6 рублей, взрослая — 8 рублей.

Справка о проекте Организатором проекта « Музеи Беларуси с БЕЛКАРТ » выступает национальная платежная система БЕЛКАРТ при информационной поддержке TUT.BY и Министерства культуры Республики Беларусь . Проект является социальным и создан с целью популяризации музейного дела в Республике Беларусь. Его главная задача — информирование общественности о национальном и культурном наследии страны.

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