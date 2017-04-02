Воскресенье в Минске выдалось необычно теплым: ясно и плюс 17. Минчане и туристы воспользовались возможностью прогуляться по улицам и паркам города. Многие из них даже надели шорты и сидели прямо на траве. Как прошел воскресный день в городе — в фоторепортаже TUT.BY















































































