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Минчане на траве, на роликах и великах. В столицу пришла настоящая весна

02.04.2017 22:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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Воскресенье в Минске выдалось необычно теплым: ясно и плюс 17. Минчане и туристы воспользовались возможностью прогуляться по улицам и паркам города. Многие из них даже надели шорты и сидели прямо на траве. Как прошел воскресный день в городе — в фоторепортаже TUT.BY





















 
Теги: Минск
 
 
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Воскресенье в Минске выдалось необычно теплым: ясно и плюс 17. Как минчане провели этот день в городе - в фоторепортаже TUT.BY.

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