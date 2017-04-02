|
Минчане на траве, на роликах и великах. В столицу пришла настоящая весна
02.04.2017 22:02 — Новости Культуры | Tut.by
Воскресенье в Минске выдалось необычно теплым: ясно и плюс 17. Минчане и туристы воспользовались возможностью прогуляться по улицам и паркам города. Многие из них даже надели шорты и сидели прямо на траве. Как прошел воскресный день в городе — в фоторепортаже TUT.BY
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воскресенье в Минске выдалось необычно теплым: ясно и плюс 17. Как минчане провели этот день в городе - в фоторепортаже TUT.BY.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии