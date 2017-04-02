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Попытки какаду станцевать с собратом под Элвиса Пресли рассмешили соцсети
03.04.2017 08:40 — Новости Культуры | Tut.by
В сети набирает популярность видеоролик, в котором танцующий под композицию Элвиса Пресли какаду безуспешно пытается вовлечь в веселье своего собрата. На это обратило внимание издание
Ролик был опубликован в
В ролике мужчина играет на гитаре песню Элвиса Пресли «Don't Be Cruel» перед двумя белыми какаду. Один из них начинает пританцовывать в такт в сторону другого попугая, но тот явно не хочет присоединяться к веселью.
В сети заметили, что один из какаду, которому явно понравилась композиция, похож на Элвиса: в моменты самых энергичных движений он выпячивал свой хохолок, лежащий на манер прически легенды рок-н-ролла.
Несмотря на то, что подвижный попугай всеми силами старался пригласить на танец своего собрата, тот так и не поддался на уговоры.
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В ролике мужчина играет на гитаре песню Элвиса Пресли "Don't Be Cruel" перед двумя белыми какаду. Один из них начинает пританцовывать в такт в сторону другого попугая, но...
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