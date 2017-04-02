Поэт Евгений Евтушенко был болен раком, рассказал агентству АР его сын Евгений Евтушенко-младший. Он сообщил, что отец ушел из жизни «мирно и без боли»: «Я держал его за руку в течение последнего часа или около того. Он знал, что его любят».





Сын рассказал, что поэту диагностировали рак шесть лет назад. После этого Евтушенко перенес операцию по удалению части почки, и врачам удалось добиться ремиссии. Но недавно болезнь вернулась, и Евтушенко диагностировали четвертую стадию, передает « Дождь ».

В пятницу, 31 марта, стало известно о срочной госпитализации Евтушенко в медицинский центр «Хиллкрест» в американском штате Оклахома. Поэт умер 1 апреля вечером по минскому времени.

Церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко состоится не ранее вторника следующей недели, заявил ТАСС близкий друг поэта и семьи Михаил Моргулис. Евгений

«Хоронить Женю будут в подмосковном поселке Переделкино, Маша (Мария Новикова — супруга поэта) это подтвердила, нужно время, чтобы организовать, подготовить переезд, — пояснил он. — Поэтому прощание пройдет не ранее вторника». Отпевание Евтушенко по православному обычаю будет организовано в межконфессиональной церкви Университета города Талса (штат Оклахома). В этом университете Евгений Александрович преподавал после того, как уехал жить в США.

В Москве состоится гражданская панихида, для нее выделят большой зал.

Что касается романа, над которым Евгений Евтушенко работал все последнее время, даже будучи в больнице, то решение о ее судьбе будет принимать супруга. «Надо посмотреть, в какой стадии завершенности рукопись, имеет ли смысл ее издавать, ведь иногда без концовки и логического завершения вся книга не имеет смысла», — указал Моргулис.