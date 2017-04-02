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"Евтушенко был болен раком". Родные поэта о его болезни и неоконченном романе
03.04.2017 10:05 — Новости Культуры | Tut.by
Поэт Евгений Евтушенко был болен раком, рассказал агентству
Сын рассказал, что поэту диагностировали рак шесть лет назад. После этого Евтушенко перенес операцию по удалению части почки, и врачам удалось добиться ремиссии. Но недавно болезнь вернулась, и Евтушенко диагностировали четвертую стадию, передает «
В пятницу, 31 марта, стало известно о срочной госпитализации Евтушенко в медицинский центр «Хиллкрест» в американском штате Оклахома. Поэт
Церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко состоится не ранее вторника следующей недели,
«Хоронить Женю будут в подмосковном поселке Переделкино, Маша (Мария Новикова — супруга поэта) это подтвердила, нужно время, чтобы организовать, подготовить переезд, — пояснил он. — Поэтому прощание пройдет не ранее вторника». Отпевание Евтушенко по православному обычаю будет организовано в межконфессиональной церкви Университета города Талса (штат Оклахома). В этом университете Евгений Александрович преподавал после того, как уехал жить в США.
В Москве состоится гражданская панихида, для нее выделят большой зал.
Что касается романа, над которым Евгений Евтушенко работал все последнее время, даже будучи в больнице, то решение о ее судьбе будет принимать супруга. «Надо посмотреть, в какой стадии завершенности рукопись, имеет ли смысл ее издавать, ведь иногда без концовки и логического завершения вся книга не имеет смысла», — указал Моргулис.
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