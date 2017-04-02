МИНСК, 3 апр — Sputnik. Национальная авиакомпания "Белавиа" запустила в интернете вирусный ролик с пародией стюардесс компании на клип "Тает лед" популярной украинской группы "Грибы".

Ролик был опубликован в субботу: на нем видно, как три стюардессы танцуют в стиле группы "Грибы" под их песню в салоне самолета.

"Это был первоапрельский экспромт для поднятия настроения", — поделились со Sputnik в пресс-службе компании "Белавиа".

Видео с пародией собрало множество просмотров в Facebook и Instagram, а про него написали уже не только белорусские, но и российские СМИ.

Оригинальный клип группы "Грибы" на песню "Тает лед" стал интернет-хитом — кроме Belavia, свою пародию на ролик уже выпустил и популярный телеведущий Иван Ургант.