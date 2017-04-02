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Видеофакт: "Белавиа" сделала пародию на клип "Тает лед"

03.04.2017 10:05 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр — Sputnik. Национальная авиакомпания "Белавиа" запустила в интернете вирусный ролик с пародией стюардесс компании на клип "Тает лед" популярной украинской группы "Грибы".

Ролик был опубликован в субботу: на нем видно, как три стюардессы танцуют в стиле группы "Грибы" под их песню в салоне самолета.

"Это был первоапрельский экспромт для поднятия настроения", — поделились со Sputnik в пресс-службе компании "Белавиа".

Видео с пародией собрало множество просмотров в Facebook и Instagram, а про него написали уже не только белорусские, но и российские СМИ.

Оригинальный клип группы "Грибы" на песню "Тает лед" стал интернет-хитом — кроме Belavia, свою пародию на ролик уже выпустил и популярный телеведущий Иван Ургант.

 
Теги: Минск
 
 
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В национальной авиакомпании видео назвали "апрельским экспромтом для поднятия настроения".

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