﻿ Наследный принц Дубая помог вытащить застрявший в песке грузовик. 21.by
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Наследный принц Дубая помог вытащить застрявший в песке грузовик

03.04.2017 09:55 — Новости Культуры | Tut.by  
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Наследный принц и сын эмира Дубая Хамдан ибн Мохаммед аль-Мактум помог водителю вытащить застрявший в песке грузовик. На видео обратили внимание арабские СМИ.

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Принц с помощью троса привязал застрявшую фуру к своему Mercedes-Benz. Несколько раз веревка обрывалась, однако после нескольких неудачных попыток машину вытащили из песка. Не без помощи пикапа и трактора.

Наследный принц и второй сын шейха Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума известен любовью к активному образу жизни и благотворительности. Он ведет Инстаграм, насчитывающий более пяти миллионов подписчиков. В соцсетях его часто сравнивают с диснеевским Аладдином.

 
 
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Наследный принц и сын эмира Дубая Хамдан ибн Мохаммед аль-Мактум помог водителю вытащить застрявший в песке грузовик. На видео обратили внимание арабские СМИ.

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