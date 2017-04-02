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Наследный принц Дубая помог вытащить застрявший в песке грузовик
03.04.2017 09:55 — Новости Культуры | Tut.by
Наследный принц и сын эмира Дубая Хамдан ибн Мохаммед аль-Мактум
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Принц с помощью троса привязал застрявшую фуру к своему Mercedes-Benz. Несколько раз веревка обрывалась, однако после нескольких неудачных попыток машину вытащили из песка. Не без помощи пикапа и трактора.
Наследный принц и второй сын шейха Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума известен любовью к активному образу жизни и благотворительности. Он ведет Инстаграм, насчитывающий более пяти миллионов подписчиков. В соцсетях его часто сравнивают с диснеевским Аладдином.
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Наследный принц и сын эмира Дубая Хамдан ибн Мохаммед аль-Мактум помог водителю вытащить застрявший в песке грузовик. На видео обратили внимание арабские СМИ.
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