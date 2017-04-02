МИНСК, 3 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста России Марка Розовского.

"Яркий талант, трудолюбие, целеустремленность позволили Вам достичь профессиональных высот и заслужить любовь публики. Под Вашим руководством московский театр "У Никитских ворот" на протяжении многих лет неизменно радует зрителей интересными проектами и запоминающимися постановками", — говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что многогранная деятельность Марка Розовского и впредь будет способствовать укреплению дружбы и культурных связей между народами Беларуси и России.

Подарок себе и зрителям

Известный режиссер и драматург Марк Розовский к своему 80-летию приготовил особый подарок, в день рождения 3 апреля юбиляр представит на сцене руководимого им театра "У Никитских ворот" спектакль "Папа, мама, я и Сталин". В этой работе Розовский выступает в двух ипостасях — как автор пьесы и как режиссер-постановщик.

Марк Розовский родился в 1937 году в Петропавловске-Камчатском в семье инженеров-строителей. Его детство пришлось на времена репрессий — ему не было и года, когда его отца, Семена Шлиенгера, арестовали и приговорили к расстрелу. Однако затем высшую меру заменили десятью годами лишения свободы. Мать перебралась с сыном в Москву и поспешила сменить фамилию, вступив в фиктивный брак с сослуживцем. Мальчика усыновили, и Марк Шлингер стал Марком Розовским.

Окончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и Высшие сценарные курсы. Член Союза писателей СССР.

В 1983 году Розовский организовал Театр "У Никитских ворот" и стал его художественным руководителем. Он же поставил первую в СССР рок-оперу.

Миллионам зрителей Розовский запомнился как автор сценария кинофильма "Д'Артаньян и три мушкетера". А легендарный спектакль Марка Розовского "История лошади", поставленный по рассказу Льва Толстого, поставили на Бродвее в США, в Национальном Лондонском театре, в Мадриде, Стокгольме и других столицах.

Творчество Розовского помимо признания зрителя отмечено рядом государственных наград.