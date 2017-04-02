Житель Канзаса Джейсон Талботт обнаружил редкий экземпляр: двухголовую змейку. По некоторым данным, такое приходится один раз на десять тысяч особей. Обычно из них выживают немногие.

Как уточняет Mirror, нашли змею друзья Джеймса, которые тут же ему позвонили, так как знали, что он любит ползучих тварей и уже сфотографировал более сотни видов. По словам Джеймса, двухголовой змее жить нелегко: чтобы двигаться хоть в каком-то направлении, обеим головам нужно действовать сообща. Как только они перестают сотрудничать, тельце змеи никуда не сдвинется.

Змейка пока настолько мала, что её укусы даже не способны повредить человеческую кожу. Мужчина однако заметил, что одна голова намного агрессивнее второй. Смешно, что в двухголовой змее уживаются две личности. Одна голова очень агрессивна и пытается всё вокруг кусать. Но проблема в том, что у них со второй головой одно тело, поэтому первой нужно, чтобы вторая сотрудничала. Было забавно наблюдать за процессом, — рассказал он. Издание добавляет, что иногда двухголовые особи истребляют вторую половину, после чего сами умирают.