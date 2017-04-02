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Житель Канзаса обнаружил двухголовую змейку. Одна голова агрессивная, другая ничего не хочет
03.04.2017 12:16 — Новости Культуры | Tut.by
Житель Канзаса Джейсон Талботт обнаружил редкий экземпляр: двухголовую змейку. По некоторым данным, такое приходится один раз на десять тысяч особей. Обычно из них выживают немногие.
Как
Змейка пока настолько мала, что её укусы даже не способны повредить человеческую кожу. Мужчина однако заметил, что одна голова намного агрессивнее второй. Смешно, что в двухголовой змее уживаются две личности. Одна голова очень агрессивна и пытается всё вокруг кусать. Но проблема в том, что у них со второй головой одно тело, поэтому первой нужно, чтобы вторая сотрудничала. Было забавно наблюдать за процессом, — рассказал он. Издание добавляет, что иногда двухголовые особи истребляют вторую половину, после чего сами умирают.
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Житель Канзаса Джейсон Талботт обнаружил редкий экземпляр: двухголовую змейку. По некоторым данным, такое приходится один раз на десять тысяч особей. Обычно из них...
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