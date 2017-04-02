МИНСК, 3 апр — Sputnik. Белорусский кинопрокат по итогам минувшей недели возглавил мультфильм "Босс-молокосос", сообщили Sputnik в минском "Киновидеопрокате" в понедельник.

В странах СНГ мультфильм "Босс-молокосос", созданный режиссером популярного "Мадагаскара", уже стал самой успешной премьерой с начала 2017 года.

По данным столичной сети госкинотеатров, но минувшей неделе "Босс-молокосос" посмотрели свыше 50 тысяч человек, которые принесли картине порядка 214 тысяч рублей. В мировом прокате анимация собрала более 100 миллионов долларов.

На второй строчке по сборам в Минске — боевик "Призрак в доспехах", который заработал немногим меньше 50 тысяч рублей. Третью строчку занял мультфильм "Смурфики: затерянная деревня", заработавший 43 тысячи рублей.

На четвертое место опустился фильм от Disney "Красавица и чудовище" (39 тысяч рублей), на пятое — боевик "Живое" (34 тысячи рублей).

В ближайший четверг выйдут сразу несколько картин, которые будут претендовать на попадание в топ-5 по размеру кассовых сборов: фильм ужасов "БайБайМэн" и российская лента "Время первых".