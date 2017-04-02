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На премьере спектакля «Зойкина квартира» зрители выкрикивали «Браво!», зал аплодировал стоя

03.04.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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31 марта  народный театр Вилейского Дворца культуры порадовал всех новой премьерой спектакля по пьесе Михаила Булгакова «Зойкина квартира».

Фото Алексея КАМИНСКОГО

















































 
 
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31 марта  народный театр Вилейского Дворца культуры порадовал всех новой премьерой спектакля по пьесе Михаила Булгакова «Зойкина квартира». Фото Алексея...

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