|
На премьере спектакля «Зойкина квартира» зрители выкрикивали «Браво!», зал аплодировал стоя
03.04.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)
31 марта народный театр Вилейского Дворца культуры порадовал всех новой премьерой спектакля по пьесе Михаила Булгакова «Зойкина квартира».
Фото Алексея КАМИНСКОГО
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 марта народный театр Вилейского Дворца культуры порадовал всех новой премьерой спектакля по пьесе Михаила Булгакова «Зойкина квартира». Фото Алексея...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии