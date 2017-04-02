|
В Саудовской Аравии проходит конкурс красоты среди верблюдов
03.04.2017 15:32 — Новости Культуры | Tut.by
В Саудовской Аравии проходит ежегодный фестиваль верблюдов. Более 50 тысяч животных предстанут перед гостями мероприятия, которое продлится месяц. Подробности — в репортаже Рейтер.
Самое яркое событие фестиваля - конкурс красоты среди верблюдов. Призовой фонд в этом году составляет рекордные 31 миллион долларов.
Организаторы ожидают, что мероприятие посетят более 10 тысяч гостей. Здесь ежедневно проходят аукционы. Самые титулованные животные уходят с молотка примерно за 270 тысяч долларов, рассказывают заводчики.
На ярмарке можно также научиться ездить на верблюде и получить совет по уходу за животным. В этом году участники смогут попробовать свои силы в поэтических состязаниях.
Впервые фестиваль состоялся в 1999 году. За несколько лет маленький конкурс красоты среди верблюдов, организованный местными бедуинами, при поддержке королевской семьи вырос до события международного масштаба.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Саудовской Аравии проходит ежегодный фестиваль верблюдов. Более 50 тысяч животных предстанут перед гостями мероприятия, которое продлится месяц. Подробности - в...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии