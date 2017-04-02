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Похороны Евгения Евтушенко перенесены на 12 апреля
03.04.2017 21:13 — Новости Культуры | Tut.by
Прощание с поэтом Евгением Евтушенко в США запланировано на среду, 5 апреля. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС друг семьи Михаил Моргулис.
«Отпевание в церкви Университета города Талса (штат Оклахома) и прощание пройдет в среду, в 17.00 по местному времени», — сказал он.
При этом похороны поэта пройдут в России 12 апреля, уточнил Моргулис.
«Хоронить Женю будут в подмосковном поселке Переделкино, Маша (Мария Новикова — супруга поэта. — Прим. ред.) это подтвердила, нужно время, чтобы организовать, подготовить переезд», — рассказал Михаил Моргулис.
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Отпевание в церкви Университета города Талса (штат Оклахома) и прощание пройдут в среду, в 17.00 по местному времени.
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