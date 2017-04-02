Прощание с поэтом Евгением Евтушенко в США запланировано на среду, 5 апреля. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС друг семьи Михаил Моргулис.





«Отпевание в церкви Университета города Талса (штат Оклахома) и прощание пройдет в среду, в 17.00 по местному времени», — сказал он.

При этом похороны поэта пройдут в России 12 апреля, уточнил Моргулис.

Поэт умер на 85-м году жизни 1 апреля вечером по минскому времени. Как рассказал его сын , шесть лет назад у Евтушенко был диагностирован рак. После этого Евтушенко перенес операцию по удалению части почки, и врачам удалось добиться ремиссии. Но недавно болезнь вернулась, и Евтушенко диагностировали четвертую стадию.

«Хоронить Женю будут в подмосковном поселке Переделкино, Маша (Мария Новикова — супруга поэта. — Прим. ред.) это подтвердила, нужно время, чтобы организовать, подготовить переезд», — рассказал Михаил Моргулис.