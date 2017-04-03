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Кинотеатры в США покажут фильм "1984" в знак протеста против Трампа

04.04.2017 08:16 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 апр – Sputnik. Около 200 кинотеатров в США во вторник проведут показы картины "1984", снятой по книге писателя Джорджа Оруэлла, в знак протеста против политики президента Дональда Трампа, сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на организаторов акции.

Кинотеатры в США покажут фильм "1984" в знак протеста против Трампа
© REUTERS Jonathan Ernst
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Акция пройдет в 185 городах США, а также в Канаде, Англии, Швеции, Нидерландах и Хорватии. По данным телеканала, организаторы запланировали акцию на 4 апреля, поскольку в этот день начинаются события в книге Оруэлла.

Роман "1984" был издан в 1949 году и является одним из известнейших произведений в жанре антиутопии. Роман печатался на русском языке в советском журнале и выходил в нескольких переводах на русский язык в 1980 годах. На основе популярного произведения в 1978 году был опубликован сиквел "1985", который написал британский писатель Энтони Берджесс.

Фильм-антиутопия "1984" был снят режиссером Майклом Рэдфордом в 1984 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Организаторы запланировали акцию на 4 апреля, поскольку в этот день начинаются события в книге Оруэлла.

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