В Гродно открылась персональная выставка фотожурналиста Александра Саенко. В своих работах Александр решил поднять тему жизни и смерти. Он обратил внимание на то, что большие многоэтажки с тысячами окон как будто запирают людей в четырех стенах. Фотограф говорит, что в многоквартирных домах люди лишены своего естественного жизненного пространства.





Горожане добровольно ограничены четырьмя стенами. Ведь квартира в новом многоэтажном жилом доме — предел мечтаний для многих. Подобное место, где такая же плотность человеческих лиц на квадратный метр, — кладбище. Александр в своем проекте увидел что-то похожее между домами и местом последнего пристанища людей. А еще нашел символ, который соединяет два этих мира, — искусственные цветы, которым так часто украшают подъезды домов и которые несут на кладбище.



































— Лица ушедших людей растворяются в памяти, на их надмогильных портретах теперь только едва различимые черты. Каждый из нас — элемент необратимого хода времени, где только пыльные цветы в подъезде — единственное, что бессмысленно остается молчаливым свидетелем неизменности, — говорит Александр. — Очень часто мы не задумываемся о смерти, боимся этой темы, не говорим о ней, а ведь она естественная часть нашей жизни.

В Центре городской жизни, где и открылась выставка, говорят о том, что неслучайно выбрали время ее проведения перед Пасхой. В эти дни наши предки неизменно задумывались о круговороте жизни и вспоминали своих умерших предков.





Александр — неоднократный победитель конкурса Belarus Press Photo, а также ряда международных конкурсов. Был участником книжного проекта по молодой белорусской фотографии «BY NOW». Работал в газете «Вечерний Гродно». Сейчас — фрилансер, сотрудничает с различными белорусскими и международными СМИ. Участник выставок в России, Франции, Литве, Украине, Германии, Голландии.

Выставка будет работать до 18 апреля. Вход бесплатный.