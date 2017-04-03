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"Цішыня паверхаў". В Гродно открылась персональная выставка фотографа Александра Саенко
04.04.2017 09:23 — Новости Культуры | Tut.by
В Гродно открылась персональная выставка фотожурналиста Александра Саенко. В своих работах Александр решил поднять тему жизни и смерти. Он обратил внимание на то, что большие многоэтажки с тысячами окон как будто запирают людей в четырех стенах. Фотограф говорит, что в многоквартирных домах люди лишены своего естественного жизненного пространства.
Горожане добровольно ограничены четырьмя стенами. Ведь квартира в новом многоэтажном жилом доме — предел мечтаний для многих. Подобное место, где такая же плотность человеческих лиц на квадратный метр, — кладбище. Александр в своем проекте увидел что-то похожее между домами и местом последнего пристанища людей. А еще нашел символ, который соединяет два этих мира, — искусственные цветы, которым так часто украшают подъезды домов и которые несут на кладбище.
— Лица ушедших людей растворяются в памяти, на их надмогильных портретах теперь только едва различимые черты. Каждый из нас — элемент необратимого хода времени, где только пыльные цветы в подъезде — единственное, что бессмысленно остается молчаливым свидетелем неизменности, — говорит Александр. — Очень часто мы не задумываемся о смерти, боимся этой темы, не говорим о ней, а ведь она естественная часть нашей жизни.
В Центре городской жизни, где и открылась выставка, говорят о том, что неслучайно выбрали время ее проведения перед Пасхой. В эти дни наши предки неизменно задумывались о круговороте жизни и вспоминали своих умерших предков.
Выставка будет работать до 18 апреля. Вход бесплатный.
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В Гродно открылась персональная выставка фотожурналиста Александра Саенко. В своих работах Александр решил поднять тему жизни и смерти. Он обратил внимание на то,...
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