Члены наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) раскритиковали заявление генерального директора Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре, в котором было заявлено о возможном бойкоте «Евровидения» в Киеве со стороны нескольких европейских стран.



Фото: Максим Ли/Первый канал

«Члены наблюдательного совета призывают директора ЕВС Ингрид Делтенре и в ее лице Европейский вещательный союз уважать суверенитет Украины, не превращать ЕВС в инструмент чужих политических манипуляций и не препятствовать такими заявлениями нормальному проведению конкурса — как в этом году, так и в будущем», — отмечается в обращении.

В заявлении утверждается, что Украина всегда со всем уважением относилась к законам и правилам страны, которая принимала у себя песенный конкурс. «Посетив Крым без разрешения украинской власти, Юлия Самойлова нарушила суверенитет и законы Украины. Кроме Российской Федерации, ни одна другая страна, представители которой входят в Европейский вещательный союз, не имеет оснований оспаривать такую ​​квалификацию действий Юлии Самойловой, поскольку ни одна европейская страна не признает принадлежность Крыма Российской Федерации», — говорится в заявлении.

При этом авторы письма согласись, что нынешнее «Евровидение» используется в противостоянии между Россией и Украиной.

Напомним, что в своем письме глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре выразила озабоченность запретом на участие в «Евровидении» певицы Юлии Самойловой. По мнению Делтенре, если этот запрет будет подтвержден, он, «безусловно, окажет очень серьезное негативное влияние на международную репутацию Украины как современной демократической европейской нации». В письме чиновницы утверждается, что ситуация уже вызвала недовольство со стороны членов Европейского вещательного союза. «Мы получили от них ряд сообщений, в которых критикуется это решение и рассматривается возможность отказаться от участия [в «Евровидении»], — отметила Делтенре.