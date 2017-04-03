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"Уважайте суверенитет". Телерадиокомпания Украины - о возможном бойкоте "Евровидения"
04.04.2017 11:46 — Новости Культуры | Tut.by
Члены наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ)
«Члены наблюдательного совета призывают директора ЕВС Ингрид Делтенре и в ее лице Европейский вещательный союз уважать суверенитет Украины, не превращать ЕВС в инструмент чужих политических манипуляций и не препятствовать такими заявлениями нормальному проведению конкурса — как в этом году, так и в будущем», — отмечается в обращении.
В заявлении утверждается, что Украина всегда со всем уважением относилась к законам и правилам страны, которая принимала у себя песенный конкурс. «Посетив Крым без разрешения украинской власти, Юлия Самойлова нарушила суверенитет и законы Украины. Кроме Российской Федерации, ни одна другая страна, представители которой входят в Европейский вещательный союз, не имеет оснований оспаривать такую квалификацию действий Юлии Самойловой, поскольку ни одна европейская страна не признает принадлежность Крыма Российской Федерации», — говорится в заявлении.
При этом авторы письма согласись, что нынешнее «Евровидение» используется в противостоянии между Россией и Украиной.
Напомним, что в своем письме глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре выразила
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Члены наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) раскритиковали заявление генерального директора Европейского...
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