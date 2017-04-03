Портрет супруги президента США Мелании Трамп появился на официальном сайте Белого дома. Фото было сделано в западном зале заседаний резиденции.



Официальный портрет Мелании Трамп. Фото: whitehouse.gov

В официальной биографии Мелании Трамп, опубликованной на сайте, обращается внимание, что она стала всего лишь второй первой леди, родившейся за пределами США (Мелания появилась на свет в Словении). Первой была Луиза Адамс, жена Джона Куинси Адамса, шестого президента США.

Как отмечается в биографии, «госпожа Трамп глубоко заботится о проблемах, затрагивающих женщин и детей, и она сосредоточила свою деятельность в качестве первой леди на проблеме киберзапугивания среди американской молодежи».