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Леди в черном. Белый дом опубликовал официальный портрет Мелании Трамп
04.04.2017 12:05 — Новости Культуры | Tut.by
Портрет супруги президента США Мелании Трамп
В официальной биографии Мелании Трамп, опубликованной на сайте, обращается внимание, что она стала всего лишь второй первой леди, родившейся за пределами США (Мелания появилась на свет в Словении). Первой была Луиза Адамс, жена Джона Куинси Адамса, шестого президента США.
Как отмечается в биографии, «госпожа Трамп глубоко заботится о проблемах, затрагивающих женщин и детей, и она сосредоточила свою деятельность в качестве первой леди на проблеме киберзапугивания среди американской молодежи».
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Портрет супруги президента США Мелании Трамп появился на официальном сайте Белого дома. Фото было сделано в западном зале заседаний резиденции.
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