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Леди в черном. Белый дом опубликовал официальный портрет Мелании Трамп

04.04.2017 12:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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Портрет супруги президента США Мелании Трамп появился на официальном сайте Белого дома. Фото было сделано в западном зале заседаний резиденции.


Официальный портрет Мелании Трамп. Фото: whitehouse.gov

В официальной биографии Мелании Трамп, опубликованной на сайте, обращается внимание, что она стала всего лишь второй первой леди, родившейся за пределами США (Мелания появилась на свет в Словении). Первой была Луиза Адамс, жена Джона Куинси Адамса, шестого президента США.

Как отмечается в биографии, «госпожа Трамп глубоко заботится о проблемах, затрагивающих женщин и детей, и она сосредоточила свою деятельность в качестве первой леди на проблеме киберзапугивания среди американской молодежи».

 
 
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Портрет супруги президента США Мелании Трамп появился на официальном сайте Белого дома. Фото было сделано в западном зале заседаний резиденции.

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