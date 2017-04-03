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Простое японское счастье. Во всем мире расцвела сакура
04.04.2017 13:11 — Новости Культуры | Tut.by
Конец марта и начало апреля — время цветения сакуры. Мимолетность и чрезвычайная красота цветов заставляет едва ли не каждого туриста достать свой фотоаппарат или мобильник. Долгое время сакура ассоциировалась только с Японией, но позже распространилась по всему миру. TUT.BY предлагает вашему вниманию фотоподборку Reuter из Токио, Вашингтона, Берлина, Бонна и Лозанны.
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Конец марта и начало апреля - время цветения сакуры. Мимолетность и чрезвычайная красота цветов заставляет едва ли не каждого туриста достать свой фотоаппарат или...
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