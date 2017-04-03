Конец марта и начало апреля — время цветения сакуры. Мимолетность и чрезвычайная красота цветов заставляет едва ли не каждого туриста достать свой фотоаппарат или мобильник. Долгое время сакура ассоциировалась только с Японией, но позже распространилась по всему миру. TUT.BY предлагает вашему вниманию фотоподборку Reuter из Токио, Вашингтона, Берлина, Бонна и Лозанны.



















































