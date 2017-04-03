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Визитку для Naviband на "Евровидение" снимали в Минске и Мире

04.04.2017 15:30 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 апр — Sputnik. Съемки части визитки официального представителя Беларуси на конкурсе песни "Евровидение-2017" группы Naviband прошли в Минске и Мире, сообщили Sputnik в пресс-службе БГТРК.

Визитку для Naviband на "Евровидение" снимали в Минске и Мире
© Sputnik / Виктор Толочко
Объявлен порядок выступлений артистов на "Евровидении"

Naviband будут первыми в истории белорусского участия в "Евровидении" музыкантами, которые исполнят песню на белорусском языке. Национальный колорит и эмоции они показали и в визитке для конкурса.

"Живой энергетикой зарядили артистов зрители и поклонники во время выступления в одном из столичных кафе. Искренние эмоции может создать только любимое хобби, поэтому группа NaviBand отправилась в студию записи, где вместе с бэк-вокалистами и друзьями Артем Лукьяненко и Ксения Жук исполнили "Гісторыю майго жыцця", — рассказали в пресс-службе БГТРК.

Снимали музыкантов также в музейно-замковом комплексе "Мир" и на улице Октябрьской в Минске, где они катались на лонгбордах.

Примечательно, что продюсером Naviband выступает сама Белтелерадиокомпания — ранее вещатель уже "сопровождал" Тео на "Евровидении-2014".

Конкурс "Евровидение" состоится в Киеве с 9 по 13 мая. Группа Naviband выступит 11 мая во втором полуфинале под номером 15.

 
Теги: Минск
 
 
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Продюсером белорусской группы на конкурсе выступает сама Белтелерадиокомпания, ранее сопровождавшая на "Евровидение-2014" певца Тео.

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