

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 апреля совершил рабочий визит в Российскую Федерацию. В Санкт-Петербурге состоялась встреча Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили широкий комплекс вопросов развития двусторонних белорусско-российских отношений. Александр Лукашенко и Владимир Путин несколько часов общались в формате “один на один” и провели встречу в расширенном составе с участием членов делегаций.

ПУТИН И ЛУКАШЕНКО УРЕГУЛИРОВАЛИ ВСЕ ВОПРОСЫ В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ

Об этом заявил Президент России Владимир Путин по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

“Мы договорились, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Собственно, не договорились, а мы их урегулировали. Договорились о том, как и в какие сроки это сделаем. Сделаем мы это в течение ближайших 10 дней”, — заявил российский лидер.

“Мы нашли схему, при которой сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам. Нашли возможность взаимных уступок. Договорились о том, как будем работать в этой сфере не только в 2017-м, но и в 2018, 2019 годах”, — сказал Владимир Путин.

По его словам, стороны также подтвердили свое стремление создать необходимые основополагающие правила и условия к июлю 2019 года по созданию единого рынка электроэнергии. Также подтверждена готовность сделать все для того, чтобы к 1 января 2018 года разработать совместные правила по единому рынку газа, а к 2024 году разработать и выйти на подписание межправсоглашения в рамках ЕАЭС по единому рынку газа.

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам встречи с Президентом России Владимиром Путиным.

“Вы видите, что происходит вокруг. И мы хотели бы просто сохранить стабильность в России и Беларуси. Уже слишком мало осталось в этом мире тихих, спокойных точек. И мы договорились о совместных действиях по сохранению безопасности в наших государствах”, — заявил Александр Лукашенко.

“Мы очень много говорили о безопасности. И не только в связи с этим несчастным случаем (взрыв в метро Санкт-Петербурга. — Прим. БелТА), — сказал Президент Беларуси. — Это основной был вопрос. Не нефтегазовыми вопросами мы начали обсуждение. Мы действительно основное внимание уделили давно запланированному вопросу безопасности наших государств”.

ЛУКАШЕНКО: РЕШЕНИЯ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ НА ВГС

“Мы действительно решили проблемы и по вопросам нефтегазового комплекса. Долго обсуждали аграрную проблему, но договорились о том, что она у нас в повестке дня Высшего государственного совета. Также как и вопрос по промышленной политике. И мы в ближайшее время согласуем сроки и примем решение по этим и другим вопросам уже на заседании ВГС”, — заявил глава белорусского государства.

Владимир Путин также отметил, что стороны уделили много времени обсуждению сотрудничества в области сельского хозяйства. “Я попросил правительство Российской Федерации, чтобы на этой неделе наши специалисты выехали в Беларусь и проработали там с коллегами на соответствующих предприятиях, в отношении которых возникли какие-то сомнения с точки зрения соблюдения фитосанитарных норм”, — заявил Президент России.

“Думаю, это те вопросы, которые решаются в ходе практической совместной работы в том духе, который сложился между нашими странами на протяжении уже многих лет после подписания соглашения о создании Союзного государства”, — добавил российский лидер.

РОССИЯ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ РЕФИНАНСИРУЕТ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ

Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за то, что российская сторона пошла навстречу в вопросе рефинансирования существующих в нынешнем году задолженностей перед Российской Федерацией. “Президент пообещал, что сегодня-завтра он отдаст соответствующее распоряжение по этому вопросу”, — заявил глава белорусского государства.

ПУТИН ПООБЕЩАЛ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ БЕЛАРУСИ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Президент России Владимир Путин пообещал политическую поддержку Беларуси на международных площадках и во время контактов с лидерами мировых держав.

По словам главы белорусского государства, много времени стороны уделили обсуждению проблем международной повестки дня. “Особенно тех вопросов, которые касаются нас, наших соседей, политики Евросоюза. Обменялись мнениями о взаимоотношениях с США, как выстраивать эти отношения”, — сказал Александр Лукашенко.

“Я, конечно, просил Владимира Владимировича, чтобы он не забывал и о Беларуси, выстраивая отношения с крупными государствами. Ему предстоят встречи в “двадцатке”. Я получил заверения в поддержке нас на всех форумах, как это он делал и ранее”, — заявил Президент Беларуси.

ПУТИН: В БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ НЕ ОСТАЛОСЬ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

Об этом заявил Президент России Владимир Путин по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

“На сегодняшний день спорных вопросов не осталось. Мы будем двигаться дальше, будем укреплять союзнические отношения в рамках Союзного государства и работать над укреплением нормативно-правовой базы и над развитием Евразийского экономического союза”, — заявил Владимир Путин.

Он сообщил, что стороны нашли подходы к урегулированию нефтегазовых вопросов. Достаточно много времени на переговорах было уделено взаимоотношениям в сфере финансов и в конкретных отраслях экономики, в том числе в высокотехнологичных сферах. Речь, в частности, идет о возможном расширении совместной работы в сфере космоса.

В свою очередь Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера за то, что, несмотря на произошедшие события, стороны нашли возможность сесть за стол переговоров. “Несмотря на эту проблему, вы смогли провести переговоры. И, как вы только что сказали, у нас не осталось нерешенных вопросов. Конечно, плохо, что президентам приходится вмешиваться в те или иные проблемы не нашего уровня. Но что поделаешь, такова практика”, — сказал глава белорусского государства.

“На сегодняшний день у нас не осталось нерешенных вопросов. Более того, мы смогли заглянуть в будущее функционирования наших экономик. Мы решили эти вопросы. Думаю, что в течение десяти дней наши правительства это все формализуют и введут наши экономики в нормальный ритм работы”, — добавил Александр Лукашенко.

По материалам БелТА .

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