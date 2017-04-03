

В течение трех дней в Могилеве проходил Первый национальный конкурс искусств “Высота”. Конкурсанты, а они съехались со всей Беларуси, состязались в вокальном и хореографическом мастерстве. На сцене Дома культуры автозавода имени С. М. Кирова среди участников конкурса засветились яркими звездочками ребята из образцового хореографического коллектива “Каханачка” Кохановской детской школы искусств. О ходе конкурса и о том, как коллектив смог покорить “Высоту”, рассказала его руководитель Наталья Павловна Юшкевич:

— Особенность конкурса была в том, что все участники делились на три категории: новички, которые до этого не участвовали в подобных конкурсах; исполнители, имеющие награды в конкурсах подобного рода; профессионалы — обладатели наград республиканских и международных конкурсов. Эти категории не пересекались друг с другом, что дало возможность еще неопытным участникам проявить себя. В жюри — хореографы, преподаватели высших и средних специальных учебных заведений, руководители заслуженных и образцовых коллективов. Среди участников были представители из Минска, Могилева, Витебска и других городов, всего 44 коллектива, более 400 человек. Мы выставили пять танцевальных номеров двух составов (младшего и среднего возраста) в двух категориях в номинациях “Эстрадный танец” и “Народно-сценический танец”. Это были как известные нашему зрителю, так и новые постановки. Интересен тот факт, что за месяц до мероприятия нам пришли приглашения на два конкурса, проходившие в один день, — в Могилеве и в Минске. Мы выбрали тот город, в котором еще не были. И не пожалели.

Коллектив показал высокий уровень мастерства. Конечно, были волнения, впервые из-за болезни ребят не сопровождал их хореограф. Но Наталья Павловна постоянно была с ними на связи, подбадривала и поддерживала, а ее воспитанники не могли подвести своего наставника. И не подвели. Жюри после долгого совещания победителем с присвоением Гран-при Первого национального конкурса искусств “Высота” и вручением сертификатов от торговой сети “Гиппо” признало танец “Вместе с нами”, который исполнил младший состав образцового хореографического коллектива “Каханачка”.

Но это еще не все. Каждый танец коллектива был отмечен высокими наградами и кубками. Лауреатом первой степени в номинации “Эстрадный танец” стала хореографическая композиция “Би-би-ка” (младший состав), лауреатом второй степени — “Стой, не танцуй”, лауреатом третьей степени — “Замечательный сосед” (средняя группа). Причем мест выше жюри никому не присудило. В номинации “Народно-сценический танец” лауреатом первой степени вновь стал средний состав “Каханачкі” с номером “Гэй, гэй, талака”.

Все лауреаты кроме кубков получили сладости. А хореографу Наталье Павловне Юшкевич организаторы конкурса передали благодарственную грамоту за добросовестный труд, профессионализм, пропаганду духовно-нравственного образа жизни и поддержку творческих детей и молодежи.







— Во время награждения эмоции переполняли, смешались радость, гордость, восторг, — продолжает Наталья Павловна. — Большую поддержку оказывали родители моих учеников, за что им огромная благодарность. Без них не было бы этой поездки, участия, костюмов. Наш коллектив в расцвете сил, на пике своего творчества. Но постоянно при участии в каких-то конкурсах сталкиваемся с проблемой транспорта. В этот раз на “Высоту” необходимо было вывезти 60 человек. Именно родители моих воспитанников оплачивали дорогу, заказывали автобус, вносили взносы за участие детей. Очень хочется, чтобы коллектив чаще выезжал, показывал себя. Кстати, от организаторов конкурса “Высота” на следующий день получили приглашение в Могилев на их областные мероприятия. Только обидно, что опять оплата дороги ляжет на плечи родителей.

Кстати, успехом увенчалось участие в конкурсе не только танцевального коллектива. В номинации “Эстрадный вокал” ученица Кохановской школы искусств Илона Харитонова (учитель Юлия Игоревна Закревская) с песней “Новое поколение” получила диплом третьей степени. Ей помогали в выступлении ребята хореографического класса учителя Натальи Станиславовны Стельмак.

Юлия КАПРАНОВА.

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