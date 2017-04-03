﻿ Умер Виктор Стрелковский: фотограф эпохи перемен и "фотогеничного времени". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер Виктор Стрелковский: фотограф эпохи перемен и "фотогеничного времени"

04.04.2017 19:47 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский фотожурналист Виктор Стрелковский умер на 59-м году жизни 3 апреля. Об этом сообщил его сын, Сергей Стрелковский. Последнюю свою фотографию Виктор опубликовал на своей странице Facebook за день до смерти.

Виктор Стрелковский был представителем классической белорусской фотографии. В качестве фотокорреспондента сотрудничал с газетами «Літаратура і мастацтва», «Рэспубліка», «Советская Белоруссия», агентством БелТА, рядом российских и зарубежных изданий. Главными темами фотографа была повседневная жизнь белорусов, которую он подмечал с большой любовью, юмором, болью.


Виктор Стрелковский. Фото: Александр Кушнер

В одном из интервью Виктор говорил: «Думаю, мы стоим на пороге новой фотографической эпохи… Но я по-прежнему буду просто играть с реальностью, дразнить удачу, разве можно себе отказать в таком удовольствии…»

Прощание с Виктором Стрелковским состоится в среду, 5 апреля с 12.00 до 13.00 по адресу: Долгиновский тракт 160а.




















 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последнюю свою фотографию Виктор опубликовал на своей странице Facebook за день до смерти.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Визитку для Naviband на "Евровидение" снимали в Минске и Мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика