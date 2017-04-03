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Умер Виктор Стрелковский: фотограф эпохи перемен и "фотогеничного времени"
04.04.2017 19:47 — Новости Культуры | Tut.by
Белорусский фотожурналист Виктор Стрелковский умер на 59-м году жизни 3 апреля. Об этом сообщил его сын, Сергей Стрелковский. Последнюю свою фотографию Виктор опубликовал на своей странице Facebook за день до смерти.
Виктор Стрелковский был представителем классической белорусской фотографии. В качестве фотокорреспондента сотрудничал с газетами «Літаратура і мастацтва», «Рэспубліка», «Советская Белоруссия», агентством БелТА, рядом российских и зарубежных изданий. Главными темами фотографа была повседневная жизнь белорусов, которую он подмечал с большой любовью, юмором, болью.
В одном из интервью Виктор говорил: «Думаю, мы стоим на пороге новой фотографической эпохи… Но я по-прежнему буду просто играть с реальностью, дразнить удачу, разве можно себе отказать в таком удовольствии…»
Прощание с Виктором Стрелковским состоится в среду, 5 апреля с 12.00 до 13.00 по адресу: Долгиновский тракт 160а.
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Последнюю свою фотографию Виктор опубликовал на своей странице Facebook за день до смерти.
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