Белорусский фотожурналист Виктор Стрелковский умер на 59-м году жизни 3 апреля. Об этом сообщил его сын, Сергей Стрелковский. Последнюю свою фотографию Виктор опубликовал на своей странице Facebook за день до смерти.

Виктор Стрелковский был представителем классической белорусской фотографии. В качестве фотокорреспондента сотрудничал с газетами «Літаратура і мастацтва», «Рэспубліка», «Советская Белоруссия», агентством БелТА, рядом российских и зарубежных изданий. Главными темами фотографа была повседневная жизнь белорусов, которую он подмечал с большой любовью, юмором, болью.



Виктор Стрелковский. Фото: Александр Кушнер

В одном из интервью Виктор говорил: «Думаю, мы стоим на пороге новой фотографической эпохи… Но я по-прежнему буду просто играть с реальностью, дразнить удачу, разве можно себе отказать в таком удовольствии…»

Прощание с Виктором Стрелковским состоится в среду, 5 апреля с 12.00 до 13.00 по адресу: Долгиновский тракт 160а.











































































