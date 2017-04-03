Очередным гостем интеллектуального клуба Светланы Алексиевич станет российский политический журналист Александр Морозов. Встреча с ним состоится 20 апреля в Посольстве Литовской Республики.



Фото с сайта 7×7-journal.ru

Александр Морозов — один из самых сильных российских политических журналистов, обозревателей и блогеров. В 2008—2017 гг. — колумнист Forbes.ru, Сноб. ру, Colta.ru, Слон. ру (ныне — Republic), автор газеты «Ведомости», журнала The New Times. В 2011—2015 — шеф-редактор «Русского журнала». В 2014—2015 — приглашенный преподаватель Рурского университета г. Бохум (Германия), 2015−2016 — сотрудник Deutsche Welle (Бонн, Германия). В настоящее время — корреспондент интернет-журнала Colta.ru в странах Балтии.

«Как назвали его в одном интервью, он — не просто человек, а „ходячее средство массовой информации“. И его тревожит то, что происходит в информационном мире, где все сложнее ориентироваться. Морозов ведет свой дневник, в котором размышляет о том, как „интеллектуалы-неудачники“, должны реагировать на новые политические вызовы, о тоталитарности и свободе. Почему экспертное сообщество терпит поражение там, где информация из социальных сетей, фейсбуков и фейки настолько же эффективны, как и настоящие новости», — представляют приглашенного гостя организаторы.

На встрече в клубе Александр Морозов будет говорить о том, что нового мы узнали о медиа за последние два года и о новых вызовах для интеллектуалов.

Зарегистрироваться для участие в этой встрече можно, написав на адрес клуба alexievich.club@gmail.com не позднее 10 апреля 2017 года. В письме необходимо указать свое имя и фамилию.

Это будет уже четвертая встреча в интеллектуальном клубе Светланы Алексиевич. Ранее по приглашению нобелевского лауреата в Беларусь приезжали поэт, прозаик, переводчик Ольга Седакова , российский публицист Станислав Белковский , литовская журналистка Рута Ванагайте.