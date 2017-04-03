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Очередным гостем клуба Алексиевич станет один из самых сильных российских политических журналистов
04.04.2017 21:08 — Новости Культуры | Tut.by
Очередным гостем интеллектуального клуба Светланы Алексиевич станет российский политический журналист Александр Морозов. Встреча с ним состоится 20 апреля в Посольстве Литовской Республики.
«Как назвали его в одном интервью, он — не просто человек, а „ходячее средство массовой информации“. И его тревожит то, что происходит в информационном мире, где все сложнее ориентироваться. Морозов ведет свой дневник, в котором размышляет о том, как „интеллектуалы-неудачники“, должны реагировать на новые политические вызовы, о тоталитарности и свободе. Почему экспертное сообщество терпит поражение там, где информация из социальных сетей, фейсбуков и фейки настолько же эффективны, как и настоящие новости», — представляют приглашенного гостя организаторы.
На встрече в клубе Александр Морозов будет говорить о том, что нового мы узнали о медиа за последние два года и о новых вызовах для интеллектуалов.
Зарегистрироваться для участие в этой встрече можно, написав на адрес клуба
Это будет уже четвертая встреча в интеллектуальном клубе Светланы Алексиевич. Ранее по приглашению нобелевского лауреата в Беларусь приезжали поэт, прозаик, переводчик
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Александр Морозов - один из самых сильных российских политических журналистов, обозревателей и блогеров.
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