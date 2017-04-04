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Шварценеггер заявил о возможной работе с Кэмероном над новым "Терминатором"

05.04.2017 10:01 — Новости Культуры | Tut.by  
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Актер Арнольд Шварценеггер опроверг сообщения о прекращении съемок франшизы «Терминатор» и заявил, что новую часть может снять режиссер Джеймс Кэмерон. Об этом сообщает Sky News.


«Терминаторная» франшиза никогда не заканчивается, и помните, что после 2018 года Джеймс Кэмерон получит ее обратно, и тогда она продолжится", — сказал актер.

Сообщается, что Кэмерон, являющийся режиссером первого и второго фильма вселенной «Терминатора», будет владеть правами на франшизу начиная с 2019 года.

«Кэмерон будет его продюсировать, и будет еще один режиссер. Я всегда с нетерпением жду возможности снять еще один „Терминатор“. Особенно если история написана хорошо и она действительно развлекает весь мир», — сказал Шварценеггер.

Он также заявил, что если студия Paramount «не хочет брать франшизу», то есть «еще 15 студий, готовых это сделать», и это «не означает, что франшиза „Терминатор“ завершена».

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали, что в студии Paramount решили не возвращать Шварценеггера и звезду фильма «Терминатор: Генезис» Эмилию Кларк в новые фильмы.

 
 
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Актер Арнольд Шварценеггер опроверг сообщения о прекращении съемок франшизы "Терминатор" и заявил, что новую часть может снять режиссер Джеймс Кэмерон. Об этом...

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