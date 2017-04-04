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"Соединить Россию и Америку". Последний роман Евтушенко будет издан в 2017 году
05.04.2017 10:51 — Новости Культуры | Tut.by
Роман поэта Евгения Евтушенко «Берингов тоннель», над которым он работал до последнего дня, вероятно, будет издан уже в этом году. Об этом в интервью ТАСС сообщила вдова поэта Мария Евтушенко.
«Прадеду приходит идея соединить Россию и Америку тоннелем»
«Это не традиционный роман, — пояснила она. — Это — новеллы, его воспоминания о военном детстве, поездках в Америку, разных событиях жизни. В то же время главным действующим лицом является не он, хотя основа романа — собственный опыт Евгения Александровича».
«Называется роман „Берингов тоннель“ благодаря невероятному открытию, сделанному Женей когда-то, — рассказала Мария Евтушенко. — Оказывается, его прапрапрадед был сослан в Сибирь за организацию бунта крестьян против помещиков. И он много путешествовал по Сибири, а затем добрался и до Аляски. В результате в голову прадеду приходит идея соединить Россию и Америку тоннелем — Беринговым тоннелем, который прошел бы под проливом».
«И Евгений Александрович подхватил эту идею, поскольку Россия и Америка уже и так связаны — и не только исторически, но и культурно. Мир должен быть соединен, говорил он, так как разъединение и война — это неправильно», — отметила Мария Евтушенко. Этому, по ее словам, в основном и посвящен новый и последний роман поэта.
Некоторые главы будут взяты из прежних воспоминаний
Над книгой Евтушенко работал все последние годы, и завершить его будет нетрудно, считает его вдова. По ее словам, он с самого начала «набросал план, и согласно этому плану писал, а потом и надиктовывал главы».
«Все главы практически уже закончены. Единой сюжетной линии, как это обычно бывает, в романе нет, главы представляют собой такую мозаику воспоминаний, и завершение в принципе может быть в любом месте, — сказала Мария Евтушенко. — Дописывать книгу мы, конечно, не будем, лишь немного отредактируем — так, как и планировал Женя».
По ее словам, он диктовал страницы романа еще в четверг вечером, хотя в субботу утром Евтушенко уже не стало. Некоторые пропущенные главы будут взяты из его прежних, написанных воспоминаний — например, о встрече с Жаклин Кеннеди и другие. «Мы можем включить такие главы в книгу, дособрать мозаику, — отметила Мария Евтушенко. — И, надеюсь, сможем издать ее уже в этом году».
«Антология» — самый масштабный труд поэта
В последние дни Евтушенко также работал над самым масштабным трудом своей жизни — последним томом «Антологии русской поэзии». Вдова поэта напомнила, что четыре тома «Антологии» уже опубликованы, «пятый — находится на выпуске, и последнее время Евгений Александрович трудился как раз над периодом 60-х годов, шестидесятниками». «И этот, последний том, он все-таки успел завершить, как и задумывал», — подчеркнула она.
«Антология» — это самое большое издание, которое охватывает собой историю всей русской поэзии, всех поэтов, начиная от «Слова о Полку Игореве» (в его переводе) до наших дней. Как пояснила вдова поэта, «вместе с издателем они проделали эту невиданную, невероятную по масштабу работу». «Для каждого поэта, каждого произведения Евгений Александрович написал статью и собственные стихи. Ни один поэт или писатель в мировой истории этого никогда не делал», — отметила она.
Евгений Евтушенко
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Роман поэта Евгения Евтушенко "Берингов тоннель", над которым он работал до последнего дня, вероятно, будет издан уже в этом году. Об этом в интервью ТАСС сообщила...
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