Роман поэта Евгения Евтушенко «Берингов тоннель», над которым он работал до последнего дня, вероятно, будет издан уже в этом году. Об этом в интервью ТАСС сообщила вдова поэта Мария Евтушенко.





«Прадеду приходит идея соединить Россию и Америку тоннелем»

«Это не традиционный роман, — пояснила она. — Это — новеллы, его воспоминания о военном детстве, поездках в Америку, разных событиях жизни. В то же время главным действующим лицом является не он, хотя основа романа — собственный опыт Евгения Александровича».

«Называется роман „Берингов тоннель“ благодаря невероятному открытию, сделанному Женей когда-то, — рассказала Мария Евтушенко. — Оказывается, его прапрапрадед был сослан в Сибирь за организацию бунта крестьян против помещиков. И он много путешествовал по Сибири, а затем добрался и до Аляски. В результате в голову прадеду приходит идея соединить Россию и Америку тоннелем — Беринговым тоннелем, который прошел бы под проливом».

«И Евгений Александрович подхватил эту идею, поскольку Россия и Америка уже и так связаны — и не только исторически, но и культурно. Мир должен быть соединен, говорил он, так как разъединение и война — это неправильно», — отметила Мария Евтушенко. Этому, по ее словам, в основном и посвящен новый и последний роман поэта.

Некоторые главы будут взяты из прежних воспоминаний

Над книгой Евтушенко работал все последние годы, и завершить его будет нетрудно, считает его вдова. По ее словам, он с самого начала «набросал план, и согласно этому плану писал, а потом и надиктовывал главы».

«Все главы практически уже закончены. Единой сюжетной линии, как это обычно бывает, в романе нет, главы представляют собой такую мозаику воспоминаний, и завершение в принципе может быть в любом месте, — сказала Мария Евтушенко. — Дописывать книгу мы, конечно, не будем, лишь немного отредактируем — так, как и планировал Женя».

По ее словам, он диктовал страницы романа еще в четверг вечером, хотя в субботу утром Евтушенко уже не стало. Некоторые пропущенные главы будут взяты из его прежних, написанных воспоминаний — например, о встрече с Жаклин Кеннеди и другие. «Мы можем включить такие главы в книгу, дособрать мозаику, — отметила Мария Евтушенко. — И, надеюсь, сможем издать ее уже в этом году».

«Антология» — самый масштабный труд поэта

В последние дни Евтушенко также работал над самым масштабным трудом своей жизни — последним томом «Антологии русской поэзии». Вдова поэта напомнила, что четыре тома «Антологии» уже опубликованы, «пятый — находится на выпуске, и последнее время Евгений Александрович трудился как раз над периодом 60-х годов, шестидесятниками». «И этот, последний том, он все-таки успел завершить, как и задумывал», — подчеркнула она.

«Антология» — это самое большое издание, которое охватывает собой историю всей русской поэзии, всех поэтов, начиная от «Слова о Полку Игореве» (в его переводе) до наших дней. Как пояснила вдова поэта, «вместе с издателем они проделали эту невиданную, невероятную по масштабу работу». «Для каждого поэта, каждого произведения Евгений Александрович написал статью и собственные стихи. Ни один поэт или писатель в мировой истории этого никогда не делал», — отметила она.

Евгений Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни в результате онкологического заболевания в больнице американского города Талсы (штат Оклахома), где он находился на лечении с 12 марта. Сегодня, 5 апреля, в Талсе состоится прощание с поэтом тех, кто знал его по «американской жизни». Поэт будет похоронен в подмосковном поселке Переделкино. Гражданская панихида в Москве запланирована на 11 апреля, она состоится в Доме литераторов.