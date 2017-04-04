Латвийские зоозащитники организовали пернатое реалити-шоу, установив скрытые камеры рядом с гнездами нескольких редких хищных птиц. Теперь желающие круглосуточно могут посмотреть, как живут, гнездятся и растут в дикой природе несколько птиц из семейства ястребиных, аисты и парочка филинов.

Латвийский фонд дикой природы завел каналы на YouTube для проекта Dabasdati.tv (ТВ с естественными данными) — непрерывной онлайн-трансляции из птичьих гнезд. Активисты фонда установили камеры прямо у гнезд орланов-белохвостов, скопы, тетеревятника, филина и черного аиста и наблюдают за реальной жизнью пернатых, предлагая также сделать это любому желающему. Все гнезда, отобранные для эксперимента, уже были обжиты птицами в прошлом, и теперь они вернулись в них на лето.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Камера у гнезда орлана-белохвоста

Каждая камера передает не только изображение, но и звук, поэтому даже если птиц нет в гнездах, это может оказаться классным способом послушать живые звуки природы, не выходя из дома.



Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Гнездо черного аиста

Проект в этом году запускается не впервые: камеры уже устанавливали на нескольких гнездах в прошлом и переносили их в другие места, если птицы улетали. Но в этом году удалось установить сразу пять камер, ведущих одновременную трансляцию из нескольких районов Латвии.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Гнездо скопы

За некоторыми из гнезд зоологи наблюдают уже очень долго. Это гнездо скопы было построено еще в 1989 году и даже успело разрушиться. Активисты воссоздали его, и птицы вернулись, так что теперь можно наблюдать за хищной парой, которая обживает гнездо и иногда смотрит прямо в камеру, изучая ее.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Ястреб-тетеревятник

Во время прошлых трансляций птицы могли заметить камеры и уничтожить их или попросту сделать так, что те не могли наблюдать за пернатыми. Этот сезон реалити-шоу уже шестой по счету. Несколько камер в прошлом были выклеваны пернатыми из любопытства.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Некоторые из птиц уже высиживают яйца, пока самцы сторожат гнезда и добывают еду. Из-за этого они редко появляются в кадре. А филины вообще почти всегда спят днем, потому что ведут ночной образ жизни. Представители Латвийского фонда дикой природы отметили, что устроить трансляции удалось благодаря пожертвованиям. В будущем камеры в гнездах планируют улучшить, добавив возможность трансляций в полной темноте. Каждая из отслеживаемых птиц занесена в Красную книгу. Зоологи постоянно наблюдают за ними и отвечают на вопросы о пернатых всем желающим в чате на страничке канала.