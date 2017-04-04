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Первую татуировку он набил почти 15 лет назад. Задайте свой вопрос тату-мастеру

05.04.2017 11:53 — Новости Культуры | Tut.by  
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Мода на татуировки в Беларуси абсолютно не новинка. Если раньше тату все чаще делали байкеры и люди, которые побывали в местах не столь отдаленных, сегодня ситуация меняется. Молодежь все чаще старается повысить свой уровень индивидуальности, выделиться в массе и подбирает себе от простейших небольших татуировок до изощренных рисунков на всю грудь, шею или спину.


Фото предоставлено Алексеем Данилкину

О том, кто, зачем, какие татуировки делает, кто определяет тренды и моду, как развилась отрасль и когда чернила из шариковой ручки и иголка безнадежно устарели как технология нанесения, — об этом и многом другом можно узнать у гостя нового выпуска проекта «Не стыдно спросить».

Свои вопросы тату-мастеру Алексею Данилкину можно оставить на форуме под этим анонсом, прислать на электронный адрес air@tutby.com или оставить в комментариях во время прямого эфира на странице портала TUT.BY в социальной сети Facebook. Запись программы с трансляцией в соцсети пройдет в четверг, 6 апреля в 10.00.

Первую татуировку Алексей набил в 16 лет своему однокласснику, с тех пор это стало не только его хобби, но и основным видом его деятельности. Количество тату на самом Алексее за 15 лет работы приближается к половине площади всего его тела, а количество клиентов за эти годы — больше тысячи.

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